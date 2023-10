Aficionados de Cartaginés se ilusionaron a última hora de viajar a Guatemala, pero incidente frenó todo

Ana Sandoval y su esposo, Hernán Solano, superfiebres del Club Spot Cartaginés, se quedaron con las ganas de viajar a Guatemala por una historia muy curiosa que les pasó.

Los brumosos enfrentan al Comunicaciones este martes a las 8 de la noche, en el estadio Doroteo Guamuch, y la pareja, que acompaña al equipo blanquiazul a todo lado, empezó a planificar el viaje a última hora, fue este domingo que decidió ir.

Hernán Solano casi se quiebra el pie y no pudo ir con su esposa Ana Sandoval a Guatemala. (Cortesía )

“La felicidad de nosotros era haber ido, pero no planeamos el viaje en primera instancia porque tenemos el carro en el taller en una reparación grande y no sabemos el presupuesto, entonces primero decidimos no ir.

“Pero este domingo, cuando fuimos a ver el partido del Cartaginés femenino en el estadio de La Pitahaya, hablamos con unos amigos y empezaron a hacer pelota de que sería bonito ir y esto y lo otro. Hasta que nos convencieron”, expresó doña Ana.

Allí mismo, informaron a los otros fiebrazos que se iban a apuntar, pero casi de inmediato fue cuando ocurrió lo inesperado, que truncó el viaje para ver al equipo contra el Comunicaciones.

Ana Sandoval dijo que la derrota de Cartaginés ante Santos fue muy dolorosa. (Cartaginés)

“Mi esposo, al bajar la grada del estadio, no se fijó que había un cemento y tropezó, yo pensé que se había quebrado. Vieras como tiene el pie de hinchado porque no quiso ir al hospital”, explicó doña Ana.

O sea, el viaje se planeó y se canceló en las gradas del estadio.

La fiebre dijo que en esta ocasión no se hizo tanta pelota como cuando fueron a jugar contra el Cobán Imperial, cuando fueron muchas personas.

“Lo que pasa es que esa vez todos pidieron permiso en sus trabajos o sacaron vacaciones, nos fuimos una semana. Ahora casi nadie va a tener permiso”, comentó.

Sandoval cree en el equipo, pese al bajonazo en el rendimiento que ha tenido.

“Un verdadero cartaginés nunca pierde la fe. Sinceramente espero que saquen la serie, que luchen, pero lo que pasa en Cartaginés es por los jugadores. Ya el técnico no es, es cosa de camerino, son ellos. El que puede parar todo eso es Leo Vargas, el presidente. Dolió mucho perder con Santos de esa forma, un partido pésimo”, expresó doña Ana.