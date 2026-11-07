Aficionados de Herediano dieron a su favorito para dirigir al Team y este técnico dominó las votos

La afición de Herediano fue clara sobre a quién quieren en el banquillo. (Jose Cordero/José Cordero)

Herediano firmó este jueves su eliminación en el Apertura 2026 y una de las primeras decisiones que deberá tomar pronto es la de quién será su entrenador para el próximo semestre.

Jafet Soto, presidente florense, dirigió el equipo desde que se fue Paulo César Wanchope; sin embargo, el dirigente dejó claro que tiene muchas obligaciones para permanecer en ese puesto por más tiempo.

Los rojiamarillos tendrán otro entrenador a partir de enero y ante eso en La Teja le consultamos a algunos aficionados rojiamarillos de manera puntual.

¿A quién elegiría usted como técnico del Herediano para la próxima temporada?

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Jeaustin Campos fue el favorito de los aficionados

Este jueves le preguntamos a doce aficionados en las afueras del estadio Carlos Alvarado y los resultados fueron más que elocuentes, un entrenador tuvo la mitad de los votos: Jeaustin Campos.

En el segundo lugar quedó el paraguayo José Saturnino Cardozo con cuatro, uno apostó por José Giacone y otro por Andrei Arias, actual técnico de Escorpiones.

Jeaustin Campos fue el favorito de los aficionados para llegar al banquillo del Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

Para los consultados, Jeaustin es el perfil ideal para el Team, conoce la institución, ya fue campeón y tiene la fortaleza para manejar el camerino.

“Jeaustin conoce el equipo, ya estuvo acá, la última vez se tuvo que ir por una ‘renuncia falsa’, por lo que tuvo que salir del Team, pero es un técnico que siempre saca lo mejor de nuestro equipo”, opinó Esteban Araya, oriundo de Heredia.

“Jeaustin es un técnico triunfador, tiene una gran carrera y creo que es una injusticia que no lo tomen en cuenta. Lo que necesita Herediano es orden, disciplina para que esos jugadores se muevan”, dijo por su parte Víctor Winecker, de Moravia.

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Cardozo también recibió respaldo de los heredianos

Randall, vecino de San Rafael de Heredia, considera que Cardozo demostró que con poco puede hacer buenas cosas.

“Me parece que con poco material allá en Liberia hizo muy buen trabajo, es lo que ocupamos para ver si podemos levantar este equipo”, destacó.

Hay que esperar decisiones, pero los aficionados tienen claro por dónde van.