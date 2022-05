Aficionados del Saprissa viajarán en caravana al Allen Riggioni para juego contra Grecia

Los aficionados saldrán del Ricardo Saprissa a las 11:30 de la mañana e irán a recibir al equipo al Allen Riggioni. Cortesía.

Un grupo de saprissistas organizaron una caravana para acompañar al Monstruo en el vital juego contra Grecia, en el estadio Allen Riggioni y con el fin de recibir al equipo a su llegada al estadio griego.

Más de 200 personas irán con este grupo a la casa de las panteras, que jugarán contra la “S” a las 3 de la tarde. Ellos se pusieron de acuerdo desde el martes anterior, para acompañar al Sapri en este partido tan importante.

Jesús Fallas, coordinador de la caravana y miembro del grupo Cultura Saprissa comentó que se organizaron mediante un grupo de WhatsApp, porque después de la jornada del miércoles, los aficionados se volvieron locos y tienen deseos de acompañar a los jugadores en una caravana.

[ Ryan Bolaños logró que su papá dejara de lado a Alajuelense y apoye a Saprissa ]

“Comenzamos con un grupo de quince personas e iríamos en una buseta, pero después del partido de Saprissa (ante Sporting) la gente se volvió loca y tenemos varios buses, una buseta de treinta personas y veinte carros listos para hacer el recorrido.

“Saldremos del estadio Ricardo Saprissa, a las 11:30 a. m., hacia Grecia. La idea es que la gente vaya con banderas, vamos a tener venta de bombas de humo para usarlas en el trayecto y queremos llegar antes para recibir al equipo en el estadio”, manifestó.

Jesús y su esposa Geisel son de los morados que acompañan al Saprissa a todas partes. Cortesía.

Con el Monstruo a todas partes

Fallas recordó que fue su abuela, Yolanda Chavarría, fue la que le inculcó el amor por Saprissa, cuando él apenas tenía seis añitos.

“Mi abuela, que descansa en paz, me regaló un Monstruo de cerámica. Me dijo que era la mascota del Saprissa y me lo regaló si me hacía morado, yo acepté su ofrecimiento y hasta la fecha”, destacó.

Este fiebre comentó que van a ir personas de todas las edades y cada uno de ellos lleva su entrada para el juego.

Saprissa irá por la revancha, pues el 1° de abril pasado, los morados cayeron ante las panteras 0-1 en la Cueva. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

“Nosotros somos un grupo que reúne aficionados que se ubican en diferentes zonas del Ricardo Saprissa. Para este torneo fuimos a los partidos de visita en Guanacaste, Guápiles, Cartago, al Colleya Fonseca y San Carlos, pero para el juego con Grecia hemos reunido la mayor cantidad de aficionados.

“Para este partido, Saprissa nos ayudó a conseguir las entradas, porque en Grecia les dieron una cantidad. Esperamos estar en Grecia a eso de la una de la tarde, recibimos al equipo, almorzamos y ya luego nos vamos al estadio”, manifestó.

“Si Saprissa no obtiene el campeonato es un fracaso, el domingo dependemos de nosotros mismos”. Jesús Fallas, aficionado saprissista.

Esta gente irá a la gradería de sol y Fallas comentó que se están organizando para seguir al Sapri a todas partes, pues tienen la fe en que el equipo ganará la 37.

“Tenemos la fe intacta en que ganaremos el campeonato, a Grecia lo derrotaremos 2-0 e iremos en plan tranquilo al estadio. Nosotros nos enfocamos en apoyar al equipo, no nos gusta provocar problemas y la gente que nos acompaña sabe cómo debe comportarse”, comentó.

[ Saprissa presentó un avance de la construcción del Centro Deportivo ]

Jesús recalcó que ya se están organizando para apoyar al Sapri en una eventual semifinal.

“Con Saprissa hay que estar en las buenas, las malas y en los peores momentos, nunca hay que dejarlos solos porque juntos somos más fuertes. Mañana (domingo) iré al estadio con mi esposa, Geisel Jiménez e iremos en el bus, porque tenemos carro, pero con el costo de la gasolina nos sale más económico ir en bus”, agregó.

Los morados fueron al Cuty Monge para ver el triunfo ante Sporting, el 6 de marzo anterior. Cortesía.

Una ayudita

En el 2022 la Cueva cumplió 50 años y por eso, Jesús, con sus compañeros de grupo le hicieron un mural a la casa de todos los saprissistas.

“Nos reunimos el domingo 24 de abril en el estadio, desde las 7 a.m. hasta las 4 p.m. Sergio Pacheco es el diseñador, él hizo el mural de la línea del tiempo y convocamos a algunos integrantes para que nos ayudaran a pintar.

“El mural está ubicado en la explanada oeste por la entrada de platea. La verdad es que me siento feliz, por formar parte de este grupo de personas que ayudan al equipo a levantarse. Igual pasó en el camino a la 36, alentamos al equipo y se logró el campeonato”, dijo.