Al Cartaginés le podría salir caro no anotarle más goles al Verdes

El Club Sport Cartaginés aplastó 4-0 al Verdes de Belice y, pese a que el resultado de goleada es bueno, pudo ser mucho mejor para simplificarle los objetivos a los brumosos de cara a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.

Los blanquiazules estaban para más y eso les puede salir caro debido a que su diferencia de gol a favor queda por debajo de los seis que tiene el Motagua, además de que los catrachos cuentan con dos unidades más, siete y cinco.

Cartago estuvo para más goles ante Verdes ( Foto: prensa CSC. /Foto: prensa CSC.)

Municipal está igualado con los brumosos en puntos, pero ahí sí con un gol de diferencia a favor; no obstante, los guatemaltecos reciben a los monarcas catrachos en la siguiente jornada.

En caso de que el club hondureño gane en Guatemala, se deja el liderato; pero si empata, Cartago deberá ganar su juego contra FAS, de El Salvador, por tres tantos, para quedar con diferencia de gol de siete, es decir, igualados en ocho, pero con un tanto más para ser primer lugar del grupo D sin tener que entrar en más criterios de desempate como goles en total anotados.

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En el caso de que Motagua pierda en Guatemala, los brumosos están obligados a ganar para avanzar y, al hacerlo por cualquier marcador, se dejan la cima, a menos que Municipal logre golear a los de Honduras y supere a los blanquiazules en el rubro de los goles diferencia, ya que quedarían con los mismos puntos.

Cartago cierra la fase de grupos el martes en su estadio ( Foto: prensa CSC. /Foto: prensa CSC.)

Para los de la Vieja Metrópoli sería muy importante dejarse la cima, debido a que automáticamente evitan a cualquier líder de los otros grupos, y en la fase de cuartos de final, cerrarán la serie en condición de local.

Cartago y el FAS se verán las caras este martes a las 8:30 de la noche en el Fello Meza, misma hora en la que se disputará el Municipal contra el Motagua para definir a los clasificados del grupo.