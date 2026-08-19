En Cartaginés no se vuelven locos con la victoria y analizan qué deben mejorar tras golear a Verdes

En Cartaginés no se conforman con la goleada 4-0 ante el Verdes de Belice pues aseguran que deben seguir creciendo para ser más contundentes frente al marco.

Los jugadores brumosos creen que deben seguir mejorando de cara a lo que se viene. Uno de los jugadores autocríticos fue Joaquín Alonso Hernández, anotador del segundo gol del conjunto blanquiazuil.

El futbolista gringo - mexicano manifestó que no basta con intentar llegar al marco rival, sino que deben ser contundentes.

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En Cartaginés reconocen que deben mejorar si quieren ser más contundentes en el marco. Foto: prensa CSC. ( Foto: prensa CSC. /Foto: prensa CSC.)

“Ocuparnos que las jugadas terminen en gol, creo que simplemente es trabajo. Faltan partidos para conocernos un poco más, saber qué movimientos hacemos, es cuestión de tiempo”, dijo a Deportes El Cazador.

El exjugador del Municipal Liberia, además, contó cómo se siente en su nuevo club.

“En cada partido me siento mejor, el ritmo de partido no se consigue en el primer juego. Es mi cuarto partido, me he sentido muy bien y hemos intentado dejar al club en los primeros lugares, con trabajo, con sacrificio y vamos por buen camino”, añadió.

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“El rival jugó diferente”

Por su parte, el defensor Randall Cordero destacó la intensidad del Verdes y analizó lo complejo que fue este partido para el equipo que dirige Amarini Villatoro.

“Hay que destacar la intensidad de ellos; sin embargo, pudimos marcar diferencia, no tanto como queríamos y lo hablamos en el medio tiempo, teníamos que cambiar la intensidad para avanzar con más goles y pudimos sacar más ventaja.

Cartaginés sigue con vida en la Copa Centroamericana. Foto: prensa CSC. ( Foto: prensa CSC. /Foto: prensa CSC.)

“Quizás no fue el partido de la Copa anterior (agosto del año pasado, que ganaron 8-1), pero el rival jugó diferente, hizo un bloque, en lapsos del partido costó entrar y afortunadamente sacamos los 3 puntos”, añadió.

El también ingeniero habló de la competencia a lo interno del grupo.

“Ha sido una lástima porque varios compañeros se han lesionado. En el pasado tuve la mala fortuna de lesionarme y esto no se le desea a nadie.

“La competencia en el grupo gracias a Dios ha sido sana, todos tenemos un rol y el que está en banca o sea titular debe tener buena actitud, aportar de buena manera y lo han hecho bien”, expresó.