Deportes

Alain Orsoni, expresidente del AC Ajaccio, es asesinado durante el funeral de su madre

El asesinato del exdirigente deportivo es investigado por las autoridades

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Alain Orsoni, expresidente del AC Ajaccio, fue asesinado mientras presenciaba el funeral de su madre en Alta Córcega, Francia.

LEA MÁS: Influencer Isabel Veloso muere a los 19 años tras una larga lucha contra un cáncer

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, el ataque fue cometido por un francotirador, quien le habría disparado antes de darse a la fuga. El hecho ha generado conmoción y es investigado por las autoridades francesas.

Investigación en curso

El sospechoso logró escapar y, hasta el momento, no se han confirmado detenciones. El caso ha tenido amplia repercusión a nivel internacional debido al perfil público de la víctima y al contexto en el que ocurrió el crimen.

Alain Orsoni habría sido atacado por un francotirador.
Alain Orsoni habría sido atacado por un francotirador. (Corse Net Infos/Captura)

LEA MÁS: Gradas del estadio de Comercio Central Unidos se caen con todo y aficionados

Su vínculo político

Orsoni, de 71 años, participó en los años 80 en la fundación del Frente de Liberación Nacional Corso, una organización de carácter armado cuyo objetivo era la independencia de la isla de Córcega. El movimiento marcó una etapa clave en la historia política de la región.

Etapa en el fútbol francés

El exdirigente permaneció exiliado durante más de una década en España y Latinoamérica, y regresó a Córcega en 2008, año en el que asumió la presidencia del AC Ajaccio, cargo que ejerció hasta 2015, según medio internacionales.

En 2022 volvió a encabezar el club, pero el año anterior dejó la institución tras verse involucrado en un escándalo financiero.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Alain OrsoniAC AjaccioFrancia
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.