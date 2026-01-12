Gradas del estadio de Comercio Central Unidos se caen con todo y aficionados

Un grupo de aficionados estuvo en peligro este fin de semana en un partido de fútbol, pues mientras saltaban en las gradas, parte de la estructura se desprendió y provocó la caída de varias personas.

LEA MÁS: La razón por la que Ignacio Hierro coloca a Alajuelense en el “top” de Centroamérica

El hecho ocurrió en el estadio Raúl Adolfo Seijas, en Santiago del Estero, Argentina, durante el encuentro entre Comercio Central Unidos y Central Argentino.

LEA MÁS: Xabi Alonso despedido del Real Madrid tras derrota ante el Barcelona y ya anunciaron al sustituto

El partido correspondía a la cuarta ronda de la eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur.

Las personas quedaron en el suelo tras la caída repentina de las gradas. (Olé/Instagram)

Imágenes virales y estado del recinto

Las imágenes del momento se viralizaron en redes sociales y generaron preocupación, ya que muestran cómo las primeras filas de las gradas ceden y los asistentes caen al suelo.

LEA MÁS: El Barcelona vence al Real Madrid y revalida la Supercopa de España

Aunque no se reportaron heridos de gravedad y las personas afectadas sufrieron golpes leves, el episodio reavivó cuestionamientos sobre la seguridad y el estado del estadio, señalado desde hace años por reclamos relacionados con su mantenimiento.