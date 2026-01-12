Deportes

Gradas del estadio de Comercio Central Unidos se caen con todo y aficionados

El incidente ocurrido en un estadio de fútbol de Argentina generó alarma entre los asistentes

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Un grupo de aficionados estuvo en peligro este fin de semana en un partido de fútbol, pues mientras saltaban en las gradas, parte de la estructura se desprendió y provocó la caída de varias personas.

LEA MÁS: La razón por la que Ignacio Hierro coloca a Alajuelense en el “top” de Centroamérica

El hecho ocurrió en el estadio Raúl Adolfo Seijas, en Santiago del Estero, Argentina, durante el encuentro entre Comercio Central Unidos y Central Argentino.

LEA MÁS: Xabi Alonso despedido del Real Madrid tras derrota ante el Barcelona y ya anunciaron al sustituto

El partido correspondía a la cuarta ronda de la eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur.

Las personas quedaron en el suelo tras la caída repentina de las gradas.
Las personas quedaron en el suelo tras la caída repentina de las gradas. (Olé/Instagram)

Imágenes virales y estado del recinto

Las imágenes del momento se viralizaron en redes sociales y generaron preocupación, ya que muestran cómo las primeras filas de las gradas ceden y los asistentes caen al suelo.

LEA MÁS: El Barcelona vence al Real Madrid y revalida la Supercopa de España

Aunque no se reportaron heridos de gravedad y las personas afectadas sufrieron golpes leves, el episodio reavivó cuestionamientos sobre la seguridad y el estado del estadio, señalado desde hace años por reclamos relacionados con su mantenimiento.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
EstadioCaída de gradasComercio Central UnidosArgentina
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.