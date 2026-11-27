Alajuelense dio a conocer información importante sobre la venta de entradas para el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana ante el Cartaginés en el Fello Meza.

Por reglas establecidas por Concacaf, a los rojinegros les corresponde un 5% del estadio brumoso para ese encuentro y ya salió la información para que los erizos que quieran ir a Cartago puedan hacerlo.

Desde este viernes puede comprar los boletos para la final de ida. (JOHN DURAN/John Durán)

Alajuela informó que a partir de este viernes 27 de noviembre, a las 4 de la tarde, están habilitadas las entradas al público en general para ese primer partido.

Valen 20 mil colones, son en el sector sur, se pueden comprar dos por aficionado y solo en la tiquetera oficial de Alajuelense se pueden comprar.

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La Liga informó que, tras la compra, le llegará un código QR, el cual no es válido en el Fello Meza, sino que será para que puedan acercarse a las oficinas del Morera Soto para retirarlas en horario de viernes 27 de 4 a 6 de la tarde, sábado de 9 a.m. a 6 p.m. , lunes 30 de 9 a.m. a mediodía y el martes de 9 a.m. a 5 p.m.