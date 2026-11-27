La última jornada del torneo de Apertura 2026 promete emociones de principio a fin, pues todavía hay mucho en juego.

Mientras Saprissa, Cartaginés y Sporting FC buscan cerrar la fase regular en lo más alto de la tabla, Alajuelense y San Carlos protagonizarán una disputa directa por el último boleto a las semifinales.

Además, varios equipos llegan con la mirada puesta en una preocupación todavía mayor: la lucha por evitar el último lugar.

Uno de los principales focos estará en el estadio Carlos Ugalde, donde los norteños tienen la oportunidad de dar el golpe y dejar fuera a la Liga.

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Alajuelense y San Carlos se juegan la vida este sábado, en el cierre de la primera fase del Apertura 2028. Foto: Albert Marín. (Albert Marin /Liga vs San Carlos)

Los rojinegros dependen de sí mismos, pues un triunfo o un empate les asegura la clasificación; sin embargo, una derrota los dejaría fuera y permitiría que los Toros se metan entre los cuatro mejores del campeonato.

Por otra parte, la situación de Herediano, Escorpiones y Pérez Zeledón también merece atención. Los tres equipos ocupan los últimos puestos de la clasificación y deberán comenzar a mirar con preocupación el panorama del descenso.

Pero regresemos a lo más alto de la tabla, Saprissa es líder con 34 puntos y una diferencia de gol de +18; Cartago es segundo con la misma cantidad de puntos y una diferencia de gol de +13. Sporting FC está en el tercer puesto, con 33 unidades y +9 de diferencia de gol.

La Liga es cuarto con 29 puntos y San Carlos es quinto, con 27 puntos.

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Saprissa recibirá al Inter San Carlos, este sábado, a las 8 p.m. en el estadio Saprissa. Foto: prensa Inter SC. (Prensa Inter San carlos/Prensa Inter San carlos)

La obligación de la S

El equipo de Hernán Medford el sábado enfrentará a Inter San Carlos, en el estadio Ricardo Saprissa, a las 7 p.m.

Saprissa debe derrotar al Inter, para ser líder. Pero un empate (35 puntos) o una derrota (se mantiene con 34 puntos), lo deja en una especie de coma, dependiendo del resultado del juego entre Cartago y Pérez Zeledón, ya que si los brumosos ganan los superarán en puntos y podrían perder el primer lugar.

Todo es posible

Cartago tiene 34 puntos y no solamente necesita derrotar a Pérez el sábado en el Fello Meza, sino que depende de un empate o derrota del Monstruo para colocarse en la cima.

Si ambos equipos ganaran el panorama para los brumosos es muy complicado, ya que debería de ganar por seis o más goles y que Saprissa triunfe apenas 1-0.

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Cartaginés todavía se ilusiona con el liderato y enfrentará al colero del campeonato. Foto: Facebook CSC. (Facebook del Cartaginés/La Nación)

Apostando a un milagro

En Sporting FC hay ilusión total porque es la primera vez que están en unas semifinales.

Los albinegros, de la mano de Andrés Carevic para cerrar de primeros necesitarían derrotar al Puntarenas FC, este sábado y que Saprissa y Cartago no ganen sus respectivos partidos.

Una derrota y chao

Mientras que Saprissa, Cartaginés y Sporting FC ya tienen asegurados sus puestos en la próxima fase, hay dos equipos que tendrán la oportunidad en la fecha 18 de pelearse el cuarto lugar.

Alajuelense y San Carlos son los equipos que aún pueden buscar meterse a las semifinales y el sábado, a las 7 p.m. tendrán un enfrentamiento decisivo, en el Carlos Ugalde Álvarez.

La LDA de Óscar Ramírez tiene 29 puntos y está en el cuarto lugar; mientras que los toros de Wálter Centeno están en el quinto puesto, con 27 unidades.

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Si los liguistas desean clasificar, les basta con un empate. Del lado norteño el único camino que tienen es la victoria.

Ambos equipos a lo más que pueden aspirar es al cuarto lugar porque ya no pueden alcanzar a Sporting.

Sporting FC se medirá ante el Puerto, el sábado, a las 7 p.m. en Puente Piedra. (Prensa PFC/Prensa PFC)

El sótano

En la parte de abajo de la tabla también se juegan aspectos muy importantes.

En este momento, Herediano, actual campeón nacional está en el octavo puesto con 15 puntos, Escorpiones es noveno con 14 y Pérez Zeledón está en el último lugar, con 13 unidades.

Este viernes, el Team se medirá ante Escorpiones, a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado.

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Si el equipo de Jafet Soto cae ante los belemitas, Escorpiones escala al octavo puesto, con 17 puntos y dejaría al cuadro florense en el noveno lugar.

Herediano también tiene la presión de cumplir los minutos sub-21, le faltan 70, de lo contrario podría perder tres puntos.