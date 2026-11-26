Herediano tendría un nuevo arquero para el Clausura 2027: se trata de Adonis Pienda, quien en la actualidad defiende el arco del Puntarenas FC.

Este jueves, el periodista Kevin Jiménez reveló que el meta firmó con los florenses por cuatro torneos cortos.

“Adonis Pineda será nuevo refuerzo del Club Sport Herediano, hoy firmó ya con los florenses por 2 años”, mencionó el comunicador en sus redes sociales.

Adonis Pineda sería el nuevo portero del Herediano. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Este medio contactó a Jafet Soto, técnico y presidente del Team, pero al cierre de la nota no respondió a nuestras llamadas.

La versión del Puerto

Felipe Medina, presidente del PFC dijo desconocer si el portero de 29 años fichó con el actual campeón nacional.

“Él nos comentó que había un equipo, no nos dijo cuál, que le estaba ofreciendo más plata, un salario que nosotros no podemos pagar.

“Pero no sé si firmó con Herediano, él termina contrato con nosotros en diciembre”, aseguró el dirigente naranja.