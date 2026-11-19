Puntarenas FC lanzó esta camiseta inspirada en GTA 6 (Instagram Puntarenas FC/Instagram Puntarenas FC)

Puntarenas FC sorprendió a propios y extraños al lanzar una camiseta inspirada en Grand Theft Auto 6, que estrenaron de manera simultánea con el famoso videojuego.

Los chuchequeros lanzaron en sus redes sociales la prenda, la cual fue identificada como “una edición especial y limitada” para este 2026.

“Objetivo: conseguir la edición limitada del Puerto.🏆 Recompensa: una camisa que no pasa desapercibida”, escribieron.

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Puntarenas FC y su camiseta inspirada en GTA 6

La camiseta tiene la estética y los colores de GTA 6, negra con ribetes rosados y naranjas y en la parte de abajo unas palmeras, representativas tanto del club y el juego, lo que se unió para el concepto.

Se trata de una camiseta conmemorativa y no de juego, motivo por el que no tiene patrocinadores, por lo que no se usará en partidos.

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La prenda es una colaboración con Josué Valverde, diseñador de ropa deportiva y de uniformes de fútbol, quien, según nos indicaron en el cuadro porteño, fue su idea junto a los dueños del equipo.

¿Cuánto cuesta la camiseta de Puntarenas FC?

La camiseta está en preventa a un costo de 18 mil colones y se puede reservar al teléfono 7193-1674, número a través del cual las personas del GAM pueden reservarla.

Mediante la oficina de prensa nos detallaron que la camiseta ha tenido muy buena aceptación y que ya se han recibido diversos pedidos al número.

La venta física de la prensa arrancará a partir del 15 de diciembre en sus puntos físicos en Puntarenas, en tiendas que se darán a conocer.

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