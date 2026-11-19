Kevin Jiménez consiguió uno de los logros más importantes después de conseguir el campeonato de primera división en el futsal nacional.

Seguimos, equipo del periodista, se impuso a Hatillo en un dramático partido de vuelta en el que su equipo llegó con una ventaja mínima al duelo tras ganar en la ida y estar por debajo en el marcador 4-0.

Kevin Jiménez logró ser campeón con Seguimos. (Kevin Jiménez/Kevin Jiménez)

El equipo del periodista logró reponerse para empatar el duelo con un tanto en los últimos minutos y poner el empate global (7-7) para irse a los penales, en los que se dejaron la copa como reyes del futsal costarricense.

Kevin contó detalles detrás de Seguimos

El famoso comunicador de los bombazos habló con La Teja para brindarnos más detalles detrás de este exitoso proyecto.

“El futsal es un deporte que siempre ha estado ligado a mi familia, ya que tuve dos primos que jugaron de manera profesional. Yo jugué en liga menor, pero no es lo mío, pero el año pasado estuvo el evento de la Seven Pro League, que era un evento de Fut7 que me gustó y quedamos campeones siendo presidente, por lo que se buscó una franquicia, sin tener tanta exposición en medios, pero sí es un deporte muy seguido”, reveló.

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Jiménez contó que el año pasado estaba viendo la final y, al ver el ambiente que se respiraba en el futsal, le entró ese gusanito por tener su club.

“Hace un año, viendo la final entre Esparza y Hatillo, era hermoso el ambiente, un llenazo, y estaba con mi primo y le dije que quería un equipo de futsala, junto a Marco y Diego Zúñiga, que son pilares de este proyecto en lo deportivo; ellos son los que saben de esta disciplina”, mencionó.

Seguimos logró ganar en penales a Hatillo. (Kevin Jiménez/Kevin Jiménez)

Los costos de tener un equipo

Sobre los costos de tener un equipo de futsala para que sea algo rentable, el periodista reveló cómo hace con su equipo.

“Gracias a Dios hemos tenido patrocinadores; uno no gana nada, pero la emoción y adrenalina, además de que esto lo veo como algo social, ya que muchos de los muchachos ven en el equipo un segundo trabajo, ya que todos trabajan o estudian, como por ejemplo el portero Saúl Peña, que debutó este año, y a él se le da una ayuda mensual y tiene clases personalizadas de inglés, como con todos los jugadores; le ayudamos con la U, entonces también está eso de ayudarles en la vida cotidiana de ellos”, indicó.

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El mismo Kevin habló sobre si es realmente tan caro o no tener a su equipo de futsal en la primera división.

“No sé si es caro, pero lo hemos podido cubrir perfectamente con los patrocinadores y esperamos que este año venga más. El ambiente que se generó es increíble, el BN Arena, se había llenado una vez, pero era gratis, pero este miércoles la gente sí pagó”, reveló.

El objetivo era llegar a la segunda ronda

En el primer torneo lograron el título de campeón; no obstante, en el comienzo del proyecto, el comunicador no pensaba que la primera estrella llegara tan rápido.

“Cuando me senté en la primera reunión, prometimos a los patrocinadores llegar a la siguiente ronda y que íbamos a competir, pero la sinergia de la afición con el equipo, ya que había algunos que estaban retirados o jugando en segunda división, entonces ese segundo aire con jóvenes, y conforme fuimos avanzando, fue impresionante la celebración, muy emocionante”, contó.

Seguimos fue fundado este año y ya lograron su primera estrella. (Kevin Jiménez/Kevin Jiménez)

Pese a que su profesión es ser periodista, Kevin dijo que este título es uno de los logros más importantes a nivel profesional.

“El periodismo es lo primero, pero también soy creador de contenido y esto ha sido muy importante; las redes se han movido mucho, esto nos ha ayudado a expandirnos a nivel de redes y mostrar un producto que tal vez no tienen tan referenciado, por lo que lo pongo dentro de los logros más importantes, no solo en lo deportivo, sino en lo personal, mi familia ha estado muy unida, mi esposa, mis papás, mi hijo; ha sido muy bonito”, aseguró.

La remontada en la final ante Hatillo

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Con el marcador en contra, Kevin reveló cuál fue la clave para que los muchachos pudieran darle la vuelta a la serie con todo en contra.

“Hicimos unas camisas de campeones, ya que confiábamos en los muchachos, y Diego las sacó al mediotiempo y se las puso en el centro del camerino y les dijo que se hicieron porque confiábamos en ellos. Otra cosa es que les dimos herramientas como nutricionista, gimnasio y también un psicólogo para la final, y se les dijo que recordaran sobre la adversidad y estar con calma; entonces esas herramientas son fundamentales para profesionalizar esto todavía más”, concluyó Jiménez, que además adelantó que próximamente se vienen nuevos bombazos para Seguimos.