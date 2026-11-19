Bryan Ruiz se llevó a una paliza de la que debe sacar mucho en lo personal como aprendizaje. (DIEGO LIMA/AFP)

Bryan Ruiz, seleccionador de Costa Rica, quedó señalado por algunos tras la paliza de 7-0 que se comió ante Argentina, un resultado muy duro que inevitablemente generaría críticas y muchos comentarios.

Para el DT fue un golpe muy duro desde que fue nombrado como técnico oficial, del que sin duda tendrá que jalar mucho para el saco y aprender de lo sucedido.

¿Fue un ubicatex para Ruiz y el fútbol tico? ¿Qué lecciones quedan luego de un estreno así? Son las preguntas que respondieron dos técnicos nacionales y una leyenda de la Concacaf que también habló al respecto.

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Luis Marín señala las enseñanzas que debe dejar la goleada

Luis Marín, excompañero de Bryan en la Selección de Costa Rica y Alajuelense, analizó lo sucedido y comentó cuál es el aprendizaje que se debe sacar de episodios así, que tarde o temprano le pasan a todos los técnicos.

“Todo es enseñanza, experiencia, de los golpes se aprende, el fútbol es como la vida, de los errores se aprende, este partido eso es lo que puede dejar, más allá de la conclusión de rendimientos individuales, la actitud que Bryan pueda destacar en cada jugador en el día a día, también está la autocrítica que es importante”.

“Hay que analizar, yo tengo un material, esto es lo que tengo para competir entonces pensar a quién me voy a enfrentar, contra quién voy a jugar y qué puedo hacer con esto.

“¿Qué estrategia puedo plantear para que las diferencias se reduzcan un poco con táctica y estrategia? Creo que ahí está la máxima enseñanza que se le puede sacar a este partido”, opinó Marín.

El exentrenador de Alajuelense, Herediano y San Carlos, entre otros,señaló que este tipo de juegos serán un muy buen termómetro para sacar conclusiones tanto de rendimiento de jugadores como de cómo plantear los juegos a futuro.

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Costa Rica salió avergonzada de lo que sucedió en Argentina. (DIEGO LIMA/AFP)

Marvin Solano considera que Bryan Ruiz apenas empieza su formación como técnico

Por su parte, Marvin Solano, actual entrenador del Luis Ángel Firpo de El Salvador, afirmó que un ubicatex hubiera sido si alguien pensaba que Costa Rica podía competirle a Argentina, lo que muchos presumían que hoy no es la realidad.

“Esto no es nuevo para Costa Rica, ya nos pasó en un Mundial con un entrenador experimentado (7-0 ante España en Catar 2022) es confirmar la gran distancia que tenemos con el gran fútbol y hasta en el área, hay un trecho enorme”.

Sobre lo que significará como experiencia para Ruiz, Solano también fue muy claro.

“Yo le decía viendo el partido a mi asistente (Kevin Sancho) que ahora sí empieza la formación y la parte más importante de Bryan Ruiz, porque para el que no ha tenido experiencia como entrenador, es importantísimo vivir estas cosas, que aprenda de estos golpes, que te ponen a dudar y hasta a pensar qué estás haciendo.

“Esto es parte de ese aprendizaje por el que todos los entrenadores del mundo pasamos. El asunto es que claro, en un partido de estos de tanta exposición, se ve más fuerte. Él debe tener el equilibrio para entender el manejo que se debe tener con el entorno luego de este tipo de situaciones”, comentó.

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Para el DT, la Albiceleste demostró ser un equipo demasiado potente y que posiblemente con otro técnico, el marcador hubiera sido parecido, por lo que no siente que haya sido tanto problema de planteamiento o de técnico.

Analizar el rendimiento de jugadores es otro comentario que quedó tras la paliza. (DIEGO LIMA/AFP)

A criterio de Marvin, Bryan quiso resguardarse en un momento, tanto que metió a cuatro jugadores de corte defensivo en el segundo tiempo, pero la calidad del rival no dejó que el chaparrón parara.

“Es un aprendizaje en lo futbolístico, humano, en lo personal, es algo duro que debe saber cómo levantarse, tener el equilibrio emocional y la evaluación que debe ser igual. Los entrenadores se forjan en circunstancias como estas, que pueden dejar grandes enseñanzas; que sepa que es algo que le va a pasar”, comentó.

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David Suazo hizo una recomendación a Bryan Ruiz

Otra figura que dio su opinión, fue la leyenda en la Concacaf, el hondureño David Suazo, quien fue muy claro al decir que sin importar las variantes tácticas o jugadores, el asunto no habría cambiado mucho.

“Cualesquiera que hubieran sido los mediocampistas o las variantes, hubieran entrado en dificultad con esta Argentina. Lastimosamente, perdió contra Uruguay (Argentina, la semana pasada) y el ritmo e intensidad iban a ser diferentes, porque no quería perder de nuevo y se mostró”, dijo en declaraciones al programa Equipo F de ESPN, en el que es panelista.

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El Rey le hizo una recomendación a Ruiz que ante lo visto podría considerar.

“Bryan había dicho que no le interesan los microciclos, pero creo que después de esto, de acá hasta marzo lo va a volver a pensar, para volver a trabajar y poder armar un grupo un poco más competitivo”, añadió.

Bryan se fue con una paliza muy dura, que a como la tome y la lea puede terminar siendo una gran lección o quedarse solo como una masacre.