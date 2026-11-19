Bryan Ruiz reconoció que fue un error tomar el amistoso ante Argentina en el inicio de su gestión. (DIEGO LIMA/AFP)

Bryan Ruiz, entrenador de la Selección de Costa Rica, regresó este miércoles al país tras la vapuleada que recibió la Tricolor por 7-0 ante Argentina.

En declaraciones que brindó en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría, el DT reconoció un hecho que muchos señalaron antes del partido con los ches: que fue demasiado osado aceptar este amistoso apenas iniciando su gestión.

“Yo no creo que nos equivocamos en el planteamiento que queríamos, pero definitivamente enfrentamos a una selección muy superior a nosotros y esto queda como experiencia también.

“Sé que me voy a equivocar y la equivocación más grande de entrada fue aceptar el amistoso contra Argentina sabiendo que es una selección que tiene ocho años de proceso, que es subcampeona del mundo y pudo ser bicampeona; y con una selección como la nuestra que está empezando, con una semana de trabajo, creo que por ahí empieza el error y eso hay que reconocerlo”, explicó.

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Bryan Ruiz reconoció porqué aceptó fogueo

Ruiz afirmó que tal vez las ansias de jugar ante un rival de tanto peso les ganaron un poco y no analizaron tanto las circunstancias alrededor.

“Posiblemente hubo que analizarlo más, obviamente cuando se presentan posibilidades de jugar contra estas selecciones, uno tiene todas las ganas de hacerlo, pero es muy diferente cuando se tiene más tiempo de trabajo, se está más preparado a empezando un proceso; es algo que reconozco”.

“Al final de cuentas, queríamos ver a los muchachos al máximo nivel, enfrentando a jugadores de este nivel y creo que lo hicieron sorprendidos de lo que fue. Muchos estaban hasta ahora enfrentando este tipo de partidos”, comentó.

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Costa Rica se fue vapuleada ante Argentina (DIEGO LIMA/AFP)

El técnico calificó de inaceptable la goleada de Argentina

Sobre su planteamiento ante los sudamericanos, afirmó que posiblemente pudieron hacerse cosas buenas, pero que queda como un aprendizaje.

“Lo del marcador estamos de acuerdo en que es inaceptable, eso lo reconocemos, pero a veces pueden pasar esas situaciones. Holanda le metió 7-0 a Grecia, y cinco días después Alemania le mete 5-0 a Holanda son circunstancias que pueden pasar”.

“Tenemos que aprender de lo que pasó ahora, saber cuáles son los rivales a los que nos enfrentamos y ya enfocados totalmente en lo que es el partido con Puerto Rico”.

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Bryan explicó que por los siete jugadores con los que no contó por lesión, le dio espacio a otros, a los cuales analizará para determinar a quién le da para una selección y a quién no.

El entrenador viajará por su licencia de UEFA

Ruiz contó además que saldrá del país el 12 de diciembre para ir por su licencia de UEFA, como parte de su crecimiento como técnico.

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