El famoso streamer argentino, La Cobra, hizo un comentario, entre risas, por la goleada de 7-0 de la Albiceleste ante Costa Rica.

Luego de la paliza que la bicampeona de América le pegó a la Sele, La Cobra se conectó a un stream y un tico le mandó un mensaje en el que le decía cómo celebraba golear a la peor Costa Rica.

La Cobra hizo un comentario que arderá a muchos ticos tras el 7-0. (Instagram/Instagram)

El streamer argentino, con su característica ironía y humor, le hizo un chiste al tico que mandó el audio con un comentario que arderá a muchos.

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“Pará, que un costarricense mande un audio diciendo que le acaban de ganar a la peor Costa Rica de la historia, flaco, fueron buenos un año, vende humo, dale, de verdad, suena como si fueran el Bayern”, apuntó la famosa Cobra.