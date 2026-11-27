El entrenador del Cartaginés, Amarini Villatoro, se emocionó como nunca antes se le había visto, al toparse con un figurón del fútbol hondureño.
En ESPN entrevistaron a Villatoro y este no pudo contenerse al compartir con el exdelantero de Honduras, David Suazo, quien en su momento fue muy exitoso en el fútbol de Italia, en donde jugó, por ejemplo, en el Inter de Milán.
“Antes que nada, un paréntesis, está David Suazo, al que yo admiro mucho. Quería saludarlo nada más, soy fiel admirador de su carrera. Un jugador de la talla de él, que nos representó a nivel centroamericano, es un gusto poderlo saludar. Me siento como un niño que quiere tomarse una foto con él”, dijo el brumoso con una sonrisa de oreja a oreja y con evidente emoción.
LEA MÁS: Apertura 2026: Alajuelense se juega la clasificación y Herediano tiene otra preocupación
Suazo le respondió con mucho agradecimiento por sus palabras, asegurando que al ser morenito, no se le notaba que se había puesto rojo por tantos halagos por parte del timonel chapín.