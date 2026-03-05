Alajuelense anuncia los precios para el partido ante Los Ángeles FC

Alajuelense no solo es el único equipo tico, sino de toda Centroamérica, que aún sigue con vida en la Concacaf Champions Cup, torneo en el que deberá enfrentarse al LAFC de la MLS de Estados Unidos.

Es por eso que los rojinegros ya sacaron a la venta las entradas en una preventa exclusiva para los socios, y este viernes, a partir del mediodía, ya estarán disponibles para el público en general.

Alajuelense sacó a la venta los boletos para el duelo de vuelta de la Concacaf ante LAFC (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los precios van desde los 7 mil colones en el sector de popular norte y oeste hasta los 18 mil en el sector de platea este preferencial.

El compromiso será el próximo martes 17 de marzo a las 7 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto y las entradas se pueden conseguir en Bolterigalaliga.com.

Alajuelense sacó a la venta los boletos para el juego ante LAFC (Prensa LDA/Prensa LDA)

Este encuentro será el de vuelta, ya que la ida se jugará el próximo martes 10 de marzo a las 9 de la noche, hora de Costa Rica, en el estadio de LAFC.

Ambos clubes ya se midieron en la Concacaf Champions Cup de la edición del 2023 con un triunfo por bando; sin embargo, los norteamericanos se impusieron 0-3 en el partido de ida jugado en la Catedral, mientras que los vigentes campeones de Centroamérica ganaron en Estados Unidos 1-2, pero el resultado fue insuficiente para continuar con vida en el torneo.