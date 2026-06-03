Alajuelense anuncia un esperado evento para este jueves y crece la expectativa entre sus aficionados

Alajuelense prepara un evento para este jueves en horas de la noche en el que celebrarán el Día de la Camisa Rojinegra, los colores tradicionales del combinado manudo.

En un comunicado de prensa, la institución liguista dio a conocer que tienen una actividad para que sus aficionados se unan a dicho evento.

Alajuelense prepara una actividad este jueves para sus aficionados (JOHN DURAN/John Durán)

“Liga Deportiva Alajuelense invita a toda la afición rojinegra a celebrar el próximo 4 de junio el Día de la Camisa Rojinegra, una fecha especial en la que se conmemoran 101 años de los colores rojo y negro que han acompañado la historia, identidad y tradición de la institución”.

“Como parte de la celebración, el club organizará un encuentro de coleccionistas y aficionados en el Salón París – Carlos Alvarado, impulsado por Grupo Mutual, de 6 p.m. a 9 p.m., donde los asistentes podrán disfrutar de un mercadito de camisetas retro originales de Liga Deportiva Alajuelense y selecciones nacionales, además de espacios para la compra, venta e intercambio de piezas históricas y de colección".

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“La actividad contará con la participación de coleccionistas invitados, quienes exhibirán algunas de las camisetas y artículos más representativos de distintas épocas, permitiendo a los aficionados revivir momentos memorables de la historia rojinegra. Asimismo, se habilitará un espacio para el intercambio de postales del álbum del Mundial, promoviendo la convivencia entre generaciones de seguidores unidos por una misma pasión”.

“Para esta actividad nos acompañarán: RetroFut CR, Soccer Locker, Camisetas de Alajuelense, Soy Manudo, Retablos Alpics, Liguismo Unido y los creadores del libro Con alma de león. La entrada será completamente gratuita para todos los asistentes”, publicó el conjunto manudo en su comunicado sobre la actividad.