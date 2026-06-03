¿Qué va a pasar con Fernán Faerron y su futuro? Esto es lo último que se sabe

El futuro de Fernán Faerron sigue siendo una verdadera incógnita luego de su paso por el Club Sport Cartaginés en este último campeonato nacional en el que llegaron hasta las semifinales.

El defensor está actualmente con la Selección Nacional de Costa Rica y fue estelar en el compromiso amistoso ante el combinado colombiano que la Sele cayó 3-1 y Fernán cometió un grave error que costó el segundo de los goles; sin embargo, luego de dicho juego, el jugador dio unas pistas de lo que viene para su carrera, pero sin aún confirmar nada.

El futuro de Faerron es todavía incierto (Rafael Pacheco Granados)

“Primero hay que ver, tengo que ver cómo van los playoffs de ascenso y de ahí tomar una decisión; se han abierto otras opciones, entonces estamos en eso”, explicó el jugador tras el duelo ante Colombia en un video publicado por Yashin Quesada, en el que también fue consultado por el interés de Alajuelense, pero Faerron mencionó que no iba a referirse a eso.

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La Teja supo de que hubo una reunión entre Carlos Vela y Faerron para conocer más sobre el zaguero nacional, sumado a que Cartaginés también quería mantenerlo en el plantel; no obstante, el defensa había asegurado que tenía todo listo para volver a Europa, pero está el tema de los playoffs en España, los cuales ya quedaron definidos.

Este fin de semana se juegan los partidos de ida, primero el sábado cuando Castellón se enfrente al Almería, y el domingo Las Palmas al Málaga. El martes 9 y el miércoles 10 de junio serán los duelos de vuelta de estas series.

Cartaginés fue el último equipo de Fernán (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los dos ganadores se enfrentarán en una serie de vida o muerte para ser el tercer club que ascienda a la máxima categoría del fútbol de España junto con el Racing y el Deportivo La Coruña, es decir que, de los cuatro mencionados que están en la disputa por el ascenso, estaría el conjunto al que Faerron viene mencionando que tendría todo listo para marcharse al viejo continente.

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El 14 de junio se jugará la ida de la final de estos playoffs y será el 20 de este mismo mes que se conozca ya al tercer club ascendido del fútbol de España.

Mientras esto pasa, Fernán se alista para enfrentarse la otra semana con Costa Rica a Inglaterra en lo que será el último juego amistoso de la tricolor.