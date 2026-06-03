La situación de Alejandro Bran destapa una limitación en los contratos de futbolistas

El escándalo de Alejandro Bran y Kenneth Vargas y su separación de Alajuelense generó una situación que muchos ven como una gran oportunidad para que los contratos de los futbolistas sean más severos con los actos de indisciplina.

Los manudos están en medio de una disputa legal con los jugadores para disolver el contrato, dado que no pueden rescindir el vínculo de manera unilateral pese a las faltas de los jugadores, por lo que a las dirigencias las han señalado por la manera en cómo negocian.

Marco Vásquez habló sobre la facilidad para negociar contratar con los jugadores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Pueden los clubes incluir cláusulas más fuertes?

La Teja consultó a los manudos por ese detalle: incluir en los contratos que, ante faltas serias de conducta, se pueda romper el vínculo sin responsabilidad patronal, como ocurre en muchos otros trabajos.

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Marco Vásquez, gerente general rojinegro, reconoció que lo ideal sería poner cláusulas en las que los clubes pudieran cubrirse las espaldas, pero en la realidad eso es muy complejo por lo que disponen los jugadores y sus agentes.

“Yo tengo más de 26 años en la institución y eso siempre ha sido un tema; uno quisiera que en los contratos se incluyeran todas las cláusulas posibles para proteger a la institución y los abogados a través del tiempo han ido puliendo eso, por usar esa palabra, para que se proteja a la institución, y también al jugador en disputa.

“Yo le puedo asegurar que los contratos están elaborados con ese fin, que el jugador esté protegido en su condición de empleado nuestro y que la institución también lo esté ante cualquier situación de disputas”, indicó.

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Kenneth Vargas y Alejandro Bran fueron separados de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva)

Negociar contratos no siempre es sencillo

Sentarse a negociar con futbolistas no es sencillo y, en algunas ocasiones, un fichaje o una negociación puede caerse por el contenido de una cláusula o un detalle que un jugador o sus agentes consideren que no les gusta.

Vásquez aseguró que a lo interno cumplieron todos los códigos internos en los casos de Bran y Vargas.

“Tenemos códigos que se han cumplido, no tengo dudas de que se han cumplido todas las medidas correspondientes, las decisiones se han tomado de acuerdo a cómo están los códigos y si es necesario revisarlos para un futuro, se revisarán”, añadió.

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Alajuelense analiza mejoras para prevenir nuevos casos

En Alajuelense tienen claro que es un área que se puede revisar y mejorar, analizarla para evitar más situaciones como estas. Incluso estudiar mejor a quién se trae al club.

21/05/2025 Estadio Morera Soto, Alajuela. La Liga Deportiva Alajuelense recibió al Deportivo Saprissa en partido de vuelta de la Final de Segunda Fase del Torneo de Clausura, Liga Promérica 2025. Alejandro Bran anotó el gol del triunfo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“De todo, tanto lo bueno como lo malo, siempre se puede aprender; hemos trabajado desde antes y se sigue trabajando en la parte preventiva. Evidentemente, el objetivo de la institución es ser firme y preventivo en actos de indisciplina.

“Lo que buscamos en realidad es fortalecer la prevención; en eso se trabaja, se redoblan esfuerzos para evitar situaciones de este tipo, pues lo más grave es que afectan a la persona, pero también a la institución”, opinó por su parte el directivo León Weinstok.