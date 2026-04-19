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Alajuelense calentará el clásico con un tifo monumental en su casa

El encuentro entre Alajuelense y Saprissa será este domingo, a las 5 de la tarde, en el estadio Alejandro Morera Soto, ¡y ojo lo que se sabe del tifo!

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense y Saprissa volverán a verse las caras, en el clásico número 366 de la historia, y un grupo de aficionados rojinegros tiene todo listo para sorprender a sus jugadores y a los fiebres que lleguen al Morera Soto y los que vean el duelo desde casa.

Esteban Campos, aficionado y miembro del grupo Liguismo Unido, conversó con La Teja y contó detalles de la actividad que habrá minutos antes del encuentro ante la S.

El juego dará inicio a las 5 de la tarde.

Así fue la salida de Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa, con un tifo de Alejandro Morera Soto en un estadio con corazón.
Alajuelense estrenará el tifo más grande que han confeccionado, en el estadio Alejandro Morera Soto. Foto: Fanny Tayver. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

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El más grande

“El recibimiento se planeó desde inicio de temporada y desde hace dos semanas se viene trabajando para que todo esté listo.

“Con esto quisimos representar a nuestra gente, será algo que llame la atención, será el tifo más grande que se ha mostrado en el Morera Soto y habrá una sorpresa adicional”, afirmó.

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Campos reveló que unas 40 personas han trabajado en la preparación del recibimiento. El argentino Gonzalo Rodríguez, quien es muy reconocido en Sudamérica, fue el encargado del diseño y una persona, socia del club, se encargó de su impresión.

“Gonzalo es uno de los mejores del mundo en lo que hace, trabaja con la élite del deporte, Boca Juniors, Atlético Nacional y es un liguista más y confiamos en su trabajo", destacó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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