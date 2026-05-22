Alajuelense confirma dos nuevas salidas en el club

Alajuelense dio a conocer dos nuevas salidas en el club, esta vez en el equipo femenino, que no logró campeonizar en el Clausura 2026.

Este viernes, los liguistas confirmaron las salidas de Sugey Matarrita y Alejandro González, asistente técnica y preparador físico del equipo que dirige Wílmer López.

“Actualmente, la institución se encuentra valorando a las personas que asumirán estos cargos, información que será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales del club”, informó la LDA.

Sugey Matarrita se despide del equipo femenino de Alajuelense. Foto: prensa LDA.

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La salida de Alejandro González

El 15 de mayo anterior, ya habíamos dado a conocer la salida de Alejandro González, quien emprenderá un nuevo proyecto en El Salvador y así se despidió el preparador físico del club:

“Hoy cierro una etapa muy especial en mi carrera profesional y en mi vida personal. Siempre quise llegar aquí, trabajé para que se diera y fue mejor de lo que pensé. Después de un año y medio como preparador físico del equipo femenino de Liga Deportiva Alajuelense, llega el momento de decir hasta luego a una institución que me brindó la oportunidad de crecer, aprender y vivir experiencias inolvidables.

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“Tomar la decisión no fue fácil, pero hay retos que tomar y lo que se no se mueve, muchas veces se estanca. Solo tengo gratitud y orgullo por todo lo que se logró alcanzar este tiempo: un Campeonato Nacional y un título de UNCAF, conquistas que son el reflejo del esfuerzo, la disciplina y el compromiso de un grupo que no se cansa de ganar. Quiero agradecer a cada una de las jugadoras, por su entrega y confianza.

Liga Deportiva Alajuelense ocupará siempre un lugar muy especial, más en alguien manudo de corazón. Me llevo grandes aprendizajes, amistades leales y recuerdos para siempre".