Alajuelense denuncia insultos racistas por parte del cuerpo técnico del Herediano en el fútbol femenino

En Alajuelense denuncian racismo por parte de un miembro del Herediano femenino (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense derrotó 2-3 al Herediano en un duelo disputado este domingo por la mañana en el Carlos Alvarado de Santa Bárbara, sin embargo la nota negativa se presentó al acabar el juego.

La Liga lanzó un comunicado en el que hace público que la asistente técnica del equipo femenino, Sugey Matarrita, fue insultada por parte de un miembro del cuerpo técnico del Herediano con frases racistas.

LEA MÁS: El dato que rompió Guadalupe al vencer a Herediano

“Tras recabar múltiples testimonios que confirman lo ocurrido, solicitamos formalmente a la UNIFUT que abra de inmediato una investigación sobre estos hechos y se manifieste de manera clara y contundente”, apuntó la institución rojinegra en un comunicado en sus redes sociales.

LEA MÁS: John Paul Ruiz publicó este mensaje luego que Alajuelense lo bajó del viaje a Honduras por indisciplina

“Creemos firmemente que este tipo de conductas no pueden quedar impunes y que deben existir sanciones ejemplares que protejan la dignidad, igualdad y el respeto en el fútbol femenino costarricense”.

El comunicado acabó con el club poniéndose a la total disposición del ente encargado para realizar la investigación.