El dato que rompió Guadalupe al vencer a Herediano

Guadalupe derrotó 0-2 a Herediano (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En una de las mayores sorpresas de este torneo, Guadalupe logró imponerse al actual monarca nacional, Herediano, y encima, para darle más tintes de sorpresa, lo consiguieron en la casa del bicampeón en el regreso de Jafet Soto al banco del club rojiamarillo.

Primero fue Kenneth Guzmán y luego Joao Maleck los que consiguieron acabar con una racha de no vencer al equipo florenses. La última victoria fue en julio del 2021, siendo también Heredia locales.

Desde dicha fecha, habían jugado en ocho ocasiones en las que los josefinos no podían imponer condiciones, sin embargo hay que destacar que Guadalupe descendió en el 2023, pero para este torneo regresaron y además de este gane, pudieron arañarle una unidad a los heredianos en la primera jornada cuando acabaron sin goles.

Jafet Soto se mostró molesto luego de otra pérdida de su equipo y lo hizo saber en la conferencia de prensa luego del duelo ante los guadalupanos. “Yo sí le prometo a los heredianos que voy a escoger los 21 que tengan alma, que quieran correr con alma, porque no me importa sino son heredianos, porque eso no puedo hacerlo, pero sí alma, eso pido y hoy nos faltó alma, el sentir esa alma de equipo, eso nos faltó y vamos a trabajar sin duda en eso, que cada uno haga su parte, todos debemos hacerlo para que esto amarre bien”.

Herediano se ubica en la séptima casilla, lejos de los prmeros puestos con tan solo 13 puntos, mientras que Guadalupe consiguió respirar tras sumar su décima unidad y alejarse del sótano.