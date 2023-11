Alajuelense o Sapissa, ¿cuál es el favorito al título para el narrador Róger Ajún? Él sí puso el huevo

El reconocido narrador Róger Ajún, quien se hizo famoso en los ochenta y noventa por ponerle apodos a los jugadores y su particular forma de narrar en el canal 2 y canal 6, dice que el torneo nacional tiene un claro favorito.

Róger Ajún cree que Saprissa será campeón. (Rebeca Álvarez)

Ajún es guanacasteco y abiertamente confiesa que apoya a los equipos de esa provincia, pero nunca ha negado su simpatía por el cuadro rojinegro, sin embargo, eso no le impide ser imparcial.

En una conversación con La Teja, estaba explicando que Guanacasteca va a clasificar y en ese comentario metió de colado al favorito.

Javon East y demás jugadores de Saprissa son los favoritos del manudo Róger Ajún para ganar el título. (Albert Marín)

“Guanacasteca sí clasifica, vamos a ganarle a Herediano, luego viene Liberia, al que se le gana y luego la Liga, ya le ganamos acá. Tenemos equipo suficiente para clasificar, pero no hacerlo no empaña la labor que ha hecho, porque ha sido el equipo que ha alegrado el campeonato por el monólogo que ha sido Saprissa. Saprissa será el campeón, eso pienso yo. Ojalá me equivoque”, expresó.

Recordemos que Saprissa es el actual bicampeón y virtual ganador de la fase regular, por lo que tiene asegurada una gran final. El equipo que quiera destronarlo tendrá que arrebatarle el título del mismo estadio Ricardo Saprissa, algo que es posible pero, sin duda, es una tarea complicada para el que sea.