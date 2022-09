Alajuelense por fin volvió al Morera Soto y sacó un sufrido triunfo

El León rojinegro por fin volvió al Alejandro Morera Soto y lo hizo con un triunfo por la mínima ante Guadalupe, luego de ocho jornadas jugando en otros estadios, pagando castigos o cediendo su estadio a la FIFA para que se jugara el Mundial Femenino Sub -20 o bien jugando como visitante.

Y en el retorno a su jaula, fue uno de sus cachorros, el que está de moda, Doryan Rodríguez, quien volvió a darle la alegría del grito del gol a los aficionados rojinegros.

Corría el minuto 58 de un partido duro, bravo, cerrado, contra un Guadalupe muy competitivo cuando Celso Borges cobró un tiro de esquina y apareció el Cachorro para meter un fulminante frentazo y poner a la Liga a ganar.

La lluvia fue el invitado inesperado que opacó el retorno de más aficionados y Guadalupe con un buen juego le puso la situación bien difícil a los hombres de Fabián Coito.

En el tiempo lejos de la Catedral, la Liga jugó tres partidos en el Estadio Ricardo Saprissa y uno en el Fello Meza para completar cuatro partidos. Los restantes cinco los jugó de visitante.

La gente, a sabiendas del trato de la Liga con Saprissa para llevarse el clásico al Estadio Nacional, que por cierto está en veremos, llegó con ganas de ver al León devorar a un rival que parecía la presa ideal, pero Guadalupe tenía otros planes.

El León se mostró dinámico y agresivo, con actitud, pero enfrente había un rival con las mismas condiciones. Guada nunca se dio por menos en el partido.

Los hombres de Wálter “Paté” Centeno llegaron a plantarse firmes en defensa, con buen toque del balón en todos los sectores, a veces en zona de riesgo y con hombres rápidos y hábiles al frente del ataque, principalmente Josimar Pemberton. Con rivales así, el juego es bonito, con alternativas en ambos marcos aunque para ser sinceros, sin mucha actuación de los arqueros.

Alajuelense le sacó un empate con sabor a triunfo a Herediano

La cancha también tuvo su peso, suave y rápida dada la persistente lluvia que cayó en Alajuela, le dio ese toque al partido que la dan las canchas mojadas y alejó al público. Al Morera le faltó gente, ese fue el punto gris.

A la Liga, que quiere creer en su mejoría, sobre todo luego del partido ante Herediano, le urgía el triunfo para seguir en el segundo puesto del grupo y no perder de vista al Herediano, el superlíder. Sobre todo, si se toma en cuenta la presión que ejerce el Sporting, que jugaba a la misma hora y en otro escenario (ganó 3-0 al Santos).

Guada buscaba lo suyo también. No está fuera del baile pero necesitaban sacar algo del Morera Soto, los tres puntos lo metían de lleno en la pelea, la derrota lo deja a siete puntos del León.

Fabián Coito, entrenador de Alajuelense: “No hubo tres goles de diferencia entre los equipos”

Muy temprano, Eduardo Juárez conectó con Julen Cordero por el centro de la defensa manuda y el ataque terminó en un remate a ojos cerrados del juvenil que se pegó al portero Leo Moreira.

A la Liga le costaba culminar las aproximaciones Llegaban mucho por los costados, con Yael López o con Carlos Mora y tenían imaginación en hombres como Johan Venegas, de buen nivel, Bryan Ruiz o Celso Borges, pero no podían generar tanto peligro.

Siempre he trabajado a conciencia, me esfuerzo al máximo para aprovechar la oportunidad que me dan”,

— Doryan Rodríguez, Alajuelense