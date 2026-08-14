Alajuelense recibe un noticia inesperada para su siguiente partido de Centroamericana

Alajuelense sufrió un cambio inesperado de cara a su próximo partido de la Copa Centroamericana del jueves por la noche.

Alajuelense ya no jugará en el estadio Mágico González (Prensa Alajuelense)

Los actuales tricampeones del torneo informaron que el duelo ante los salvadoreños ya no será en el estadio Mágico González, sino que tendrá un cambio de sede debido a que el terreno de juego no reúne las condiciones necesarias para la disputa de este duelo.

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El compromiso se llevará a cabo en el estadio Las Delicias, en El Salvador, a las 9 de la noche, hora nacional, por la cuarta jornada de este certamen internacional.

Actualmente, los manudos tienen seis puntos luego de sus victorias ante Xelajú y Diriangén por lo que con una victoria ya clasificarían a la segunda ronda.