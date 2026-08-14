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Alajuelense recibe un noticia inesperada para su siguiente partido de Centroamericana

Alajuelense visita al Luis Ángel Firpo que tendrá que jugar en otro estadio

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Por Eduardo Rodríguez

Alajuelense sufrió un cambio inesperado de cara a su próximo partido de la Copa Centroamericana del jueves por la noche.

Alajuelense se entrenó en el Estadio Jorge "Mágico" González en El Salvador, un día antes del partido contra Luis Ángel Firpo, en la Copa Centroamericana de Concacaf.
Alajuelense ya no jugará en el estadio Mágico González (Prensa Alajuelense)

Los actuales tricampeones del torneo informaron que el duelo ante los salvadoreños ya no será en el estadio Mágico González, sino que tendrá un cambio de sede debido a que el terreno de juego no reúne las condiciones necesarias para la disputa de este duelo.

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El compromiso se llevará a cabo en el estadio Las Delicias, en El Salvador, a las 9 de la noche, hora nacional, por la cuarta jornada de este certamen internacional.

Actualmente, los manudos tienen seis puntos luego de sus victorias ante Xelajú y Diriangén por lo que con una victoria ya clasificarían a la segunda ronda.

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AlajuelenseLDAEl Salvador
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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