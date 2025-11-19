Alajuelense vs Cartaginés: Día, hora y canal para ver el regreso del fútbol nacional luego del fracaso de la Selección

El fútbol vuelve a mover a los aficionados costarricenses tras la amarga eliminación de la Selección en la ruta mundialista. Los seguidores, con el desencanto aún fresco, deberán conformarse con el torneo nacional, que retoma su ritmo este jueves con un choque crucial entre Alajuelense y Cartaginés, uno de los partidos más esperados del certamen.

Alajuelense recibe al Cartaginés este jueves, a las 8 p. m., en el estadio Alejandro Morera Soto. (Gemini /Gemini)

LEA MÁS: Andrés Carevic reveló qué fichas pudo recuperar Cartaginés para enfrentar a Alajuelense

Cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El compromiso, de reposición de la jornada 5, se disputará este jueves 20 de noviembre a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto. La transmisión estará a cargo de FUTV, canal que posee los derechos de ambos equipos. Este enfrentamiento abre nuevamente el campeonato y promete emociones fuertes por el momento que atraviesan los clubes, así como por su impacto directo en la tabla.

Alajuelense busca afianzarse en la cima

La Alajuelense llega al duelo como líder con 30 puntos, apenas uno por encima del Saprissa. Para los rojinegros, el partido representa la oportunidad perfecta para despegarse en solitario: si logran la victoria, abrirían una brecha de cuatro unidades respecto a los morados, un margen valioso en la recta final del torneo.

El equipo ha mostrado regularidad y rendimiento sólido, por lo que el duelo en casa se vuelve determinante para ampliar su ventaja en la parte alta de la clasificación.

LEA MÁS: Machillo Ramírez reveló qué hará con los futbolistas de Alajuelense que vienen llegando de la Selección

Cartaginés no puede fallar

El Cartaginés, con 23 puntos, enfrenta un panorama distinto pero igual de exigente.

Los brumosos no pueden darse el lujo de tropezar, ya que están empatados con Liberia, que ocupa la cuarta casilla también con 23 unidades.

Además, Pérez Zeledón sigue de cerca con 20 puntos en el quinto puesto y el Herediano, en plena recuperación, suma 19 unidades en la sexta posición. Una derrota podría comprometer seriamente las aspiraciones de los brumosos de avanzar a la siguiente ronda.

El duelo entre Alajuelense y Cartaginés promete estar lleno de buenas emociones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Así sigue la jornada tras el duelo del jueves

Una vez se dispute el choque entre erizos y brumosos, se retomará la jornada 16 del torneo nacional, con encuentros decisivos para la lucha por la clasificación. Según la programación compartida:

Liberia vs. Guadalupe

Sábado 22 de noviembre, 3:00 p. m.

Saprissa vs. Herediano

Sábado 22 de noviembre, 8:00 p. m.

Alajuelense vs. Sporting F.C.

Domingo 23 de noviembre, 4:00 p. m.

San Carlos vs. Puntarenas

Domingo 23 de noviembre, 6:00 p. m.

Pérez Zeledón vs. Cartaginés

Lunes 24 de noviembre, 8:00 p. m.

Estos compromisos podrían modificar drásticamente la tabla, especialmente en la lucha por los últimos cupos a la siguiente fase, donde varios equipos están separados por pocos puntos y cualquier resultado puede alterar el panorama.

El regreso del fútbol local llega en un momento en el que la afición necesita una dosis de emoción. El duelo entre Alajuelense y Cartaginés marcará el reinicio del campeonato y podría definir el rumbo de ambos equipos en la búsqueda del cierre perfecto de la fase regular.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.