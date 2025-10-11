Alajuelense y Saprissa ven cómo se aleja el Olimpia de Honduras en importante ranking

Olimpia se mantiene como el mejor de Centroamerica por delante de Alajuelense y Saprissa tras el nuevo ranking de la Concacaf. (Mayela López/Mayela López)

Olimpia, el León de Honduras sigue mandando en el ranking de clubes centroamericanos, donde los principales de nuestro país siguen viendo por delante a los albos.

Los olimpistas están en el puesto 33 en general, después de firmar su boleto a la Concacaf Champions Cup, algo que también consiguió el actual bicampeón de Centroamérica, Liga Deportiva Alajuelense.

Los catrachos tiene un puntaje de 1162, mientras que el león, pero costarricense se queda once puntitos por debajo del actual monarca catracho. La Liga está en el lugar número 38.

Saprissa logró escalar al tercer puesto de este ranking, empatado con Herediano, ambos equipos ticos con 1129, siendo el 49 el club tibaseño tras subir tres unidades, mientras que el monarca de Costa Rica cayó ocho en el puntaje de esta tabla de Concacaf.

Más atrás para ya completar esta table se viene Municipal de Guatemala en la quinta casilla con 1125, Plaza Amador de Panamá con un puntaje de 1121, Motagua de Honduras con 1113, Antigua, también chapín, con 1108, al igual que Xelajú con 1102 y el Real España, equipo de Jeaustin Campos en el fútbol catracho, con 1099.

Diego Campos marcó el gol del triunfo de Liga Deportiva Alajuelense para avanzar a semifinales de Copa Centroamericana. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La Copa Centroamericana seguirá este mes de octubre con los repechajes para buscar los últimos dos boletos a la Concacaf Champions Cup, en los que Cartaginés se verá las caras ante Motagua, y el Plaza Amador ante San Miguelito, ambos de Panamá.

Por su parte en las semifinales tendremos al Xelajú y Real España por un lado, y al Olimpia midiéndose al monarca centroamericano, Alajuelense, por un cupo a la gran final de esta copa internacional.