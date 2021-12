Albert Rudé, técnico de la Liga: “Somos conscientes de que hay cosas que mejorar”

Los manudos anotaron el gol que los llevará a la final. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Albert Rudé, técnico de Alajuelense, manifestó que está feliz porque el equipo logró sacar la serie contra un gran Santos y afirmó que los cambios que hizo le dieron los resultados esperados.

“Personalmente significa muchísimo, cuando me encargaron este proyecto sabía de la complejidad y hoy se nos ha dado un gran paso, a nivel personal estoy muy feliz, estoy contento, el equipo está feliz. El equipo sabía lo que tenía que hacer”, destacó el español.

Rudé reconoció que al medio tiempo tuvo que hacer ajustes porque los santistas jugaron muy bien y pusieron en dificultades a su equipo.

“Ha sido un partido bonito, muy táctico, de los que a los entrenadores nos gusta jugar, porque te pone en la necesidad de ir viendo cambios, de cómo sacar la ventaja, pero lo hicimos muy bien”, resaltó.

Albert Rudé está feliz por sacar la serie ante Santos. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Sobre si tendrá un once titular fijo para la final, el ibérico confesó que él no es muy amigo de eso.

“Realmente el tema del once ha sido bastante complejo, porque llegas aquí con ciertos jugadores, los otros están en selección, empiezas a ver jugadores y te imaginas cómo puede ser el equipo. Nos ha costado tener el grupo entero, esto te dificulta tener un equipo fijo.

“Personalmente, yo no soy de creer en un once fijo, sino en poner a los que están mejor y los que necesitamos para un juego en concreto”, añadió.

Pensando en la final, Albert explicó que deben mantener la concentración que tuvieron en este segundo juego semifinal.

“Es un ejemplo claro lo que nos pasó el juego de ida durante los primeros diez minutos. Eso pudo pesar y pesó en la serie y hoy debíamos ganar para avanzar de forma directa y lo hicimos bien, pero evidentemente somos conscientes de que hay cosas a mejorar”.

El entrenador dice que el compromiso, en su camerino, no se negocia.

“El (jugador) que no está en nivel de competitividad que consideramos idóneo para aportar, pues sencillamente no contamos con él, pero no es una decisión definitoria, ojo, es simplemente porque en el momento creemos que hay otro compañero que está mejor. El compromiso no se negocia”, expresó.