Alcaldesa de Limón aclaró qué quería hacer Celso Gamboa con el estadio Juan Gobán

Ana Matarrita explicó qué sucedió con la licitación que Celso Gamboa pretendía hacer con el estadio Juan Gobán en Limón (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ana Matarrita, alcaldesa del cantón de Limón, habló con La Teja este viernes para aclarar la relación que tuvo con el exmagistrado Celso Gamboa y el plan que este tenía con respecto al estadio Juan Gobán, el cual ella desestimó porque no lo consideró confiable.

En entrevista con este medio, Matarrita afirmó que Gamboa, expresidente de Limón FC, presionó de manera insistente para que le dieran la administración del inmueble, ya que aseguró que él conseguiría un presupuesto para acondicionarlo de manera óptima.

A la alcaldesa nunca le cerraron los números, ya que además de que los 900 millones de colones que Gamboa proponía para remodelar el estuche era el doble de lo que se necesitaba para hacer el trabajo. Ella indicó que no es que esté denunciando el tema, sino que respondió ante consultas de los medios.

“Recibimos presiones de Celso Gamboa que constan en la red social de Facebook, donde él mismo hace las publicaciones, en las que me menciona y hace presión con un tema de la licitación, porque es así, esto pasó en el año 2024.

“Yo eso sí, no estoy denunciando esa situación, claro que si un medio de comunicación me lo pregunta, pues yo lo explico, que fue el caso. A mí me hacen la consulta, entonces yo lo explicó tal cual, pero no fue una denuncia”, destacó.

Celso Gamboa tenía un ambicioso plan para el estadio Juan Gobán en Limón (Rafael Pacheco Granados)

¿Cuáles eran los motivos de tanta desconfianza en el proyecto?

“Yo hago un detalle de la misma, ver cuáles eran las condiciones, lo primero que noté es que el estudio de mercado estaba muy por encima, eran 900 millones, es el doble de lo que estamos haciendo ahora. Lo segundo es que era una propuesta con una entidad financiera no reconocida o no avalada por la SUGEF.

“Era una persona o una empresa que iba a prestarle a la municipalidad el dinero, o sea esa empresa iba a dar los 900 millones, iba a construir, iba a hacer todo y luego iba a hacer un cobro en cuotas a la municipalidad, por lo que eso no tenía ningún sentido para mí, yo prefería hacer un préstamo normal con una entidad financiera calificada y que tuviera las condiciones normales para la administración pública”, detalló.

Matarrita señaló que la licitación de Celso fue promovida cuando ella no estaba en el cargo y que al revisarlo optó por declinar la oferta.

El estadio Juan Gobán necesita de mucho trabajo como lo constató la Fedefútbol en una visita el año pasado. (LBS)

“Yo entré como alcaldesa en ejercicio el 9 de enero del 2024, tras la renuncia del exalcalde Néstor Matis, esa licitación a la cual se refiere Gamboa, fue promovida en noviembre del 2023 y estaba todavía vigente cuando yo ingresé como alcaldesa en ejercicio.

“Yo no la ejecuté porque la licitación tiene una serie de vicios y de situaciones que son irregulares. Esta alcaldesa decidió no promover una licitación irregular para la remodelación del Juan Goban por 900 millones, promovida por la pasada administración Matis Williams.

“Esa es la información correcta, porque, además, ha trascendido como que la licitación ilegal es ahorita y que soy yo la que la ha promovido, pero las cosas no son así”, explicó.

Matarrita afirma que es un tema por el que hasta llegaron a agredirla, pues le tiraron una presión muy fuerte al catalogarla como “enemiga del estadio y del deporte”.

“Incluso, una vez, frente a un restaurante sufrí una agresión. Una persona se me vino encima a gritarme, a decirme improperios, porque ahí había mucha tensión, el equipo de Limón en ese momento no podía jugar porque el estadio Juan Gobán estaba inhabilitado por estar en malas condiciones, así que la gente estaba tensa y había la creencia en la comunidad, de que en la municipalidad teníamos 900 millones en poder de la administración municipal para ejecutar esas obras y que no se hacían. Como se dijo en Facebook, muchas veces se dan estas situaciones por revanchismo político, falta de voluntad o qué sé yo. Yo denuncié ante el Concejo Municipal y la comunidad que eso era falso, no había ese dinero, todo era falso”, afirmó.