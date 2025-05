Alejandro Rueda está cansado del romanticismo en Saprissa y esto pide para el próximo torneo

Alejandro Rueda confía en que hayan cambios en el Saprissa para la próxima temporada. Archivo. (Archivo/Archivo)

Alejandro Rueda se cansó del romanticismo en el Saprissa y pide a la dirigencia fuertes cambios de cara a la siguiente temporada.

El expresentador de televisión afirmó, en un video en Tik Tok, que la gestión de Sergio Gila ha sido mala y, además, criticó la labor de José Giacone y de Juan Carlos Rojas.

Además, para Rueda hay jugadores que deben cantar viajera del equipo, por más amor que sientan por la camiseta.

Quien fuera la cara del programa “TV Mejenga” por años, aseguró que hizo el análisis porque varios aficionados morados le pidieron que hablara de la final perdida ante la Liga Deportiva Alajuelense.

“Empezamos muy mal, con una decisión nefasta, traer a José Giacone, un error que nos costó caro hasta el final del torneo, porque hicimos muy pocos puntos.

“La gestión de (Sergio) Gila es muy mala, es un relajo de gestión, donde hizo contrataciones nefastas, como la del español, él no puede, si no conoce, traerse a un español y hacerle un contrato de dos años. Eso es hundir al Saprissa, ponerle una cuerda en el pescuezo, este señor se tiene que ir, los saprissistas debemos estar vigilantes de que eso se cumpla, no está capacitado.

“Las ligas menores, no le podemos entregar las ligas menores a (Luis Tornadijo) porque no está capacitado, nosotros en Saprissa hemos tenido una mina en las ligas menores, les ha dado para que puedan contratar, hacer las mejoras que han hecho”, dijo al inicio.

Cambios

Luego habló de la serie contra la Liga y reconoció que a los jugadores morados le faltaron ganas para ganar la gran final.

“El último partido de Saprissa, qué duro, pero creo que fue en alguna medida mal planteado y la Liga nos ganó en lo que ponen las gallinas, desde la primera jugada vimos a un carajillo de 16 años barriéndose en cada jugada.

“Ellos empezaron a jugar fuerte, a sentirse que querían ganar, eso no lo sentí en Saprissa, por una cuestión de coraje, pero creo que el Macho les está inculcando eso que no tenían.

“Chope (Paulo César Wanchope) cometió errores, se planteó mal el juego, muy defensivo, si no agarramos la bola no anotamos, nos secaron a Mariano (Torres), pero alguien más debe saltar y jugar, no vi una reacción fuerte”, comentó.

Para Alejandro, el técnico morado debe seguir en el club y debe evaluarse y dejarse aconsejar por exjugadores morados.

“Creo que Chope se debe quedar y luego vamos a evaluar con pretemporada, un campeonato con Chope. Se debe estar vigilando, que los exjugadores le hablen, no sé si esto pasa en Saprissa.

“Y con respecto a las contrataciones, somos muy románticos con los viejitos. Hay que decirles: ‘Mae, muchísimas gracias, pero no vemos dinamismo’, hay que echar a la gente que no sirve.

“Y si no tenemos plata, que Juan Carlos Rojas salga y lo diga, para saber a qué nos atenemos. Porque los morados decimos que tenemos que hacer muy buenas contrataciones, pero sin cacao no hay chocolate y todo en Saprissa es un misterio”, sentenció.