Alex Felipe, futbolista brasileño de 32 años, falleció de manera repentina en un aeropuerto

El mundo del deporte se encuentra de luto tras la muerte del futbolistabrasileñoAlex Felipe, jugador de fútbol sala de 32 años.

LEA MÁS: Senado de Estados Unidos vota para limitar capacidad militar de Trump en Venezuela

De acuerdo con reportes internacionales, el deportista se descompensó en el aeropuerto de Ukhta, en Rusia, cuando se disponía a viajar junto con su equipo, el Norilsk Nickel, para disputar un encuentro en Moscú.

Intentos de reanimación sin éxito

Equipos de emergencia acudieron al lugar para brindarle atención inmediata; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, Alex Felipe fue declarado fallecido en el sitio. La noticia generó impacto tanto en su club como en la comunidad deportiva internacional.

Alex Felipe falleció a los 32 años. (TN /Captura)

LEA MÁS: Camarera copió los datos de una tarjeta mientras trabajaba y gastó miles de euros

Trayectoria internacional

El jugador residía en Rusia desde 2020 y desarrolló una destacada carrera en clubes de Brasil, así como en ligas de España y Portugal, consolidándose como una figura reconocida del deporte internacional. Su experiencia y talento lo llevaron a competir en torneos de alto nivel.

LEA MÁS: Hallan muerto a Adrián Corona, dueño del Grupo Corona, luego de violento secuestro

Mensaje de la UEFA

La UEFA lamentó públicamente su fallecimiento y destacó su legado deportivo.

“Estamos profundamente entristecidos por el repentino fallecimiento de Alex Felipe, de 32 años, ganador de la UEFA Futsal Champions League 2018/19. Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con su familia, amigos y compañeros de equipo en este momento difícil”.