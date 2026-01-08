Internacionales

Senado de Estados Unidos vota para limitar capacidad militar de Trump en Venezuela

La legislación impulsada por los demócratas prohíbe nuevas hostilidades de Estados Unidos contra Venezuela

Por AFP

El Senado estadounidense dio este jueves un paso importante para la aprobación de una resolución para frenar las acciones militares del presidente Donald Trump en Venezuela, una rara reprimenda bipartidista que llega tras la captura del líder Nicolás Maduro.

La legislación impulsada por los demócratas, que prohíbe nuevas hostilidades de Estados Unidos contra Venezuela sin autorización explícita del Congreso, superó una votación procesal clave con el apoyo de cinco republicanos.

La legislación impulsada por los demócratas, que prohíbe nuevas hostilidades de Estados Unidos contra Venezuela sin autorización explícita del Congreso, superó una votación procesal clave con el apoyo de cinco republicanos. AFP (SAUL LOEB/AFP)

La votación final, prevista para la próxima semana, se considera ahora poco más que una formalidad.

Sin embargo, el esfuerzo es visto en gran medida como simbólico, ya que la resolución enfrenta una cuesta pronunciada en la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana, aunque corta, es más proclive a seguir los intereses de la Casa Blanca.

La votación procesal de este jueves fue una “estupidez”, reaccionó Trump, que consideró que los cinco senadores se aliaron a los demócratas “para intentar arrebatarnos nuestra capacidad para luchar y defender a los Estados Unidos”.

Aunque la legislación fuera aprobada en las dos cámaras, sería vetada con toda probabilidad por Trump.

Para superar el veto presidencial, ambas cámaras deberían volver a aprobar el proyecto de ley, pero esta vez con mayorías mucho más sustanciales.

“Los miembros del Congreso menos valientes hacen todo lo posible para evitar asumir responsabilidades, para evitar la votación trascendental de declarar la guerra”, dijo el senador Rand Paul, el republicano de Kentucky que rompió con gran parte de su partido para copatrocinar la medida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retira tras pronunciar un discurso en el retiro de miembros del Partido Republicano (GOP) de la Cámara de Representantes en el Kennedy Center, en Washington, D.C.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no debe estar muy feliz con la noticia. AFP (MANDEL NGAN/AFP)

“Pero que no haya duda: bombardear la capital de otra nación y destituir a su líder es un acto de guerra, claro y simple. Ninguna disposición de la Constitución otorga tal poder a la presidencia” añadió este senador de tendencia libertaria, que aunque es republicano mantiene a menudo enfrentamientos con Trump.

El presidente dijo en una entrevista publicada este jueves por el New York Times que Estados Unidos podría dirigir Venezuela y aprovechar sus reservas de petróleo durante años.

La administración ha sostenido que la operación contra Maduro estaba legalmente justificada como parte de una campaña más amplia contra el narcotráfico transnacional, y además porque el presidente depuesto había robado las elecciones de 2024.

Trump declaró a principios de su mandato organizaciones terroristas a varios cárteles narcotraficantes.

Los líderes republicanos defendieron en gran medida al presidente, destacando su autoridad para llevar a cabo acciones militares limitadas en defensa de la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Esto es algo que probablemente debería haber ocurrido en una administración anterior”, dijo el miércoles a los periodistas el senador Markwayne Mullin.

“Solo el presidente Trump tuvo el coraje de llevarlo a cabo, de sacar a un presidente acusado e ilegítimo que mantenía a Venezuela como rehén”, explicó.

Desde que Trump regresó al cargo, las resoluciones sobre poderes de guerra en Venezuela han sido rechazadas dos veces en el Senado y dos veces en la Cámara.

