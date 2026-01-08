Delcy Rodríguez tomó drástica decisión con jefe de seguridad de Nicolás Maduro tras su captura

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la destitución del general Javier Marcano Tábata, quien estaba a cargo de la guardia de honor presidencial, días después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses durante una operación militar en Caracas.

¿Quién era el general destituido?

Marcano Tábata se desempeñaba como comandante de la guardia de honor presidencial, cuerpo militar encargado de la protección directa del jefe de Estado, y además dirigía la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Su salida se produce en medio de un contexto de alta tensión política y militar, luego de que Maduro fuera trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo.

El general Javier Marcano Tábata fue destituido tras la captura de Nicolás Maduro. (REDI/REDI)

Contexto tras la captura de Maduro

Aunque el gobierno venezolano no ha emitido un balance oficial de víctimas, se cree que miembros de la guardia presidencial se encuentran entre las decenas de fallecidos durante la operación estadounidense.

Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina tras jurar ante la Asamblea Nacional, dominada por sectores oficialistas. Antes ocupaba el cargo de vicepresidenta y es considerada una aliada cercana de Maduro.

Presiones de Estados Unidos

Tras la captura, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país “controlaría” Venezuela y que se encontraba en conversaciones con Rodríguez. También advirtió que la mandataria interina enfrentaría “un destino peor” si no cumplía con exigencias estadounidenses, entre ellas temas relacionados con el petróleo.

Trump aseguró que Venezuela entregaría hasta 50 millones de barriles de petróleo, aunque el gobierno interino no ha confirmado esa versión.

Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina tras la detención de Maduro. (MARCELO GARCIA/AFP)

Un cambio bajo la lupa

Desde su nombramiento, Rodríguez ha alternado entre un discurso desafiante, al calificar la detención de Maduro como un “secuestro ilegal”, y uno conciliador, al señalar su disposición a trabajar con Estados Unidos en una agenda de cooperación.

Analistas consideran que la destitución de Marcano Tábata estaría relacionada con el fracaso de la guardia presidencial para impedir la captura de Maduro, hecho que generó malestar y sensación de humillación entre sectores oficialistas.

Antecedentes y reemplazo

La DGCIM, dirigida por Marcano Tábata, ha sido señalada por Naciones Unidas como una de las principales responsables de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, su destitución no parece estar vinculada a estas denuncias.

El general Gustavo González López, quien lo reemplaza, también ha encabezado organismos de inteligencia acusados de prácticas similares, como el Sebin, responsable de centros de detención como El Helicoide.

Un escenario incierto

La guardia de honor presidencial es responsable de la seguridad del jefe de Estado. (FEDERICO PARRA/AFP)

El relevo en la guardia presidencial ocurre mientras persiste la advertencia de una posible segunda ofensiva estadounidense. Trump ha reiterado que el incumplimiento de sus exigencias tendría consecuencias graves para el gobierno interino.

Además, según Reuters, Washington habría enviado exigencias directas a otros altos funcionarios, incluido el ministro del Interior Diosdado Cabello, sobre quien pesa una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Nota realizada con ayuda de IA