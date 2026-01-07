Dos campesinos celebraron la detención de Maduro y no va a creer lo que les hicieron por eso

La situación política y social tras la incursión militar de Estados Unidos en Caracas sigue generando arrestos.

Las autoridades intensifican operativos en zonas rurales por la crisis en Venezuela (imagen con fines ilustrativos) (JUAN BARRETO/AFP)

Recientemente, las autoridades detuvieron a dos agricultores en el estado de Mérida, acusados de manifestar júbilo ante la captura y el traslado de Nicolás Maduro a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

Este arresto representa uno de los primeros procedimientos judiciales bajo la gestión de Delcy Rodríguez, quien ejerce funciones temporales en medio de la actual crisis en Venezuela.

LEA MÁS: Esto le dijo el hijo de Maduro, con la voz entrecortada, a Delcy Rodríguez

La detención se fundamenta en el estado de excepción vigente, el cual prohíbe y sanciona cualquier tipo de celebración relacionada con la caída del antiguo mandatario.

Detalles de la detención en Mérida

Gonzalo Himiob, abogado y representante de la organización Foro Penal, confirmó que los implicados son dos hermanos de 64 y 65 años, residentes de la zona rural de Río Negro.

Según el reporte, los hombres se encontraban bajo los efectos del alcohol cuando decidieron expresar su alegría frente a su domicilio por la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Durante el festejo, los campesinos habrían realizado disparos al aire con herramientas de caza habituales en las fincas de la región.

Este acto fue acompañado de bromas hacia vecinos simpatizantes del oficialismo, quienes posteriormente notificaron a los cuerpos de seguridad sobre el comportamiento de los agricultores.

Vigilancia y respeto a los derechos humanos

La defensa de los procesados, enfocada en la protección de los derechos humanos, se mantiene a la espera de la presentación formal ante los tribunales.

Organizaciones vigilan el respeto a los derechos humanos durante las detenciones (imagen con fines ilustrativos) (JUAN BARRETO/AFP)

Este caso ocurre en un contexto de extrema vigilancia, donde la población evita manifestaciones públicas debido al recuerdo de la represión ocurrida tras las elecciones de 2024.

Hasta la fecha, la organización Foro Penal registra más de 800 personas privadas de libertad por motivos políticos en el país.

LEA MÁS: Maduro ya compareció ante juez en Nueva York y lo que declaró le da la vuelta al mundo

El temor a nuevas represalias ha silenciado la mayoría de las expresiones populares ante los eventos ocurridos desde el pasado 3 de enero, manteniendo la estabilidad social bajo una estricta supervisión militar y judicial en todo el territorio nacional.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.