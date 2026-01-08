Colombia teme una “catástrofe” en Latinoamérica tras operación militar de EE. UU. en Venezuela

Los ataques de Estados Unidos en Venezuela que terminaron con la captura de Nicolás Maduro podrían escalar y desatar una “catástrofe” sin precedentes en Latinoamérica, dijo el vicecanciller de Colombia, Mauricio Jaramillo, en entrevista con la AFP en Bogotá.

El gobierno colombiano de izquierda condena la incursión militar ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump en Caracas y considera un “secuestro” la detención de Maduro, con declaraciones que han desatado la ira de Washington y agrietado aún más la relación entre países históricamente aliados.

Incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas la madrugada de este 3 de enero. El ejército estadounidense estuvo detrás de una serie de ataques contra la capital venezolana, Caracas, el sábado. Fotografía: (STR/AFP)

“Si hay una crisis humanitaria de gran envergadura, la crisis, el impacto, la devastación, va a ser inatajable. (...) Estamos hablando de una catástrofe que América Latina no conoce”, afirmó el viceministro desde su despacho en la Cancillería ubicada en el centro histórico de la capital colombiana.

El escenario preocupa al país que comparte una porosa frontera de 2.200 kilómetros con Venezuela y es el mayor receptor del éxodo que huyó de la crisis con 3 millones de migrantes en suelo colombiano.

“Colombia es un país del sur global, de renta media (...) nos tratamos de preparar, pero jamás vamos a estar del todo preparados en caso de que haya una degradación producto de la guerra”, dice Jaramillo.

Desde que Trump llegó al poder en enero de 2025, las relaciones con Colombia entraron en sus horas más bajas con frecuentes choques por temas de narcotráfico, migración, arancelarios, entre otros.

Mauricio Jaramillo teme que las cosas se compliquen en Latinoamérica. AFP (ADALBERTO ROQUE)

Pero los ataques del 3 de enero en Caracas marcaron un punto crítico. La Cancillería teme que el escenario se degrade aún más en la región, sobre todo cuando América Latina está polarizada frente a Estados Unidos.

Mientras Argentina, Ecuador y el gobierno electo de Chile defienden el derrocamiento de Maduro, Brasil, México y Colombia cerraron filas para condenarlo.

“Esa división obviamente conspira contra una salida regional (...) al no tener unos presupuestos y unos consensos mínimos, pues obviamente es muy difícil responder de manera regional”, advierte el vicecanciller.

Preparados “para una guerra”

Después de derrocar a Maduro, Trump amenazó al presidente colombiano, a quien acusa de ser un líder del narcotráfico, con un eventual ataque similar.

El vicecanciller dice que Colombia ve “improbable” un ataque militar por parte de Washington, pero ante una operación militar de Estados Unidos el país ejercería “la legítima defensa”.

Donald Trump no está muy contento por lo que dijeron en Colombia. AFP (JIM WATSON/AFP)

Las fuerzas militares colombianas “siempre están preparadas para una guerra exterior”, sostiene.

De momento, Jaramillo considera que la relación de Bogotá con el gobierno de la nueva presidenta interina Delcy Rodríguez es “normal” y “fluida”. Aunque también señaló que Petro será quien decida si hay “reconocimiento formal” de la dirigente chavista.

Colombia no reconoció la cuestionada reelección de Maduro en los últimos comicios, pero sostiene que las dudas sobre el resultado electoral no justifican la operación para sacarlo del poder.

“Son los venezolanos y no una potencia extranjera los que deben decidir quién es su gobierno y cuál es su futuro”, apuntó.

“Preocupados”

Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, está bajo la presión de Washington que considera insuficientes sus esfuerzos por detener la producción de droga.

Trump sacó al país de la lista de naciones aliadas en la lucha contra el narcotráfico e impuso duras sanciones financieras contra Petro y su círculo cercano.

De su lado, el presidente colombiano, un exguerrillero que firmó la paz, se dijo dispuesto a retomar las armas para defender al país de las amenazas de Trump.

Manifestantes con pancartas en apoyo al destituido líder venezolano Nicolás Maduro frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, mientras Maduro aguardaba su audiencia de lectura de cargos este 5 de enero en Nueva York. Fotografía: (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Miles marchan este miércoles en varias ciudades de Colombia en defensa de Petro y la soberanía nacional, convocados por el gobierno.

“Preocupa que haya un injerencismo tan vocal, tan confeso, tan independiente de toda crítica y sobre todo sin contrapesos”, dijo Jaramillo.

Según el vicecanciller, la mejor manera para que Colombia enfrente estas amenazas es que trabaje en la diversificación económica con países como China, pues Estados Unidos sigue siendo su mayor socio comercial.

Venezolanos residentes en Chile celebran en Santiago la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses. Fotografía: (JAVIER TORRES/AFP)

“Razones para estar preocupados, obviamente que las hay (...) por eso digo que nos corresponde a nosotros como países del sur global, responder”, añadió.