Venezuela liberó grupo importante de presos políticos y estos serían algunos de ellos

El Gobierno de Venezuela anunció este jueves la liberación de un grupo de presos políticos, entre los que figuran al menos cinco ciudadanos españoles, según confirmó el Gobierno de España.

La decisión fue comunicada desde Caracas por Jorge Rodríguez, presidente del órgano legislativo chavista y hermano de Delcy Rodríguez.

Excarcelaciones anunciadas desde el Parlamento

Jorge Rodríguez aseguró que las liberaciones responden a un gesto en favor de la unión nacional y la convivencia pacífica. Según indicó, los procesos de excarcelación comenzaron de inmediato tras el anuncio realizado en el Parlamento controlado por el chavismo.

Horas antes, Delcy Rodríguez había adelantado la medida durante un encuentro con diputados en el Palacio de Miraflores, en el marco del inicio de la nueva legislatura.

Delcy Rodríguez lidera el gobierno de Venezuela tras cpatura de Nicolás Maduro (JUAN BARRETO/AFP)

Los españoles liberados

Entre los excarcelados figuran al menos cinco presos políticos con nacionalidad española. Se trata de los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, detenidos tras el proceso electoral del 28 de julio y acusados sin pruebas de delitos contra el Estado venezolano.

También fueron liberados el periodista y marinero canario Miguel Moreno Dapena, detenido tras la captura del buque N35 en aguas en litigio, y el valenciano Ernesto Gorbe Cardona, arrestado bajo una acusación administrativa relacionada con su estatus migratorio.

La quinta persona liberada es Rocío San Miguel, reconocida defensora de derechos humanos y figura de la sociedad civil, quien permanecía detenida en el Helicoide bajo cargos de traición.

Gobierno de Venezuela liberó grupo importante de presos políticos este jueves (JUAN BARRETO/AFP)

Reacciones y mediación internacional

Familiares de los detenidos recibieron el anuncio con cautela y expectativa, a la espera de confirmaciones oficiales.

Durante su intervención, Jorge Rodríguez agradeció al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y al mandatario brasileño Lula da Silva por su participación en el proceso.

