Deportes

Alex López revela lo que siente por Alajuelense en su vuelta al Morera Soto

Alex López se mostró muy contento en su regreso al Morera Soto de Alajuela y reveló que desea volver a la Liga

Por Eduardo Rodríguez

Alex López volvió con Sporting al Morera Soto para medirse a su exequipo Alajuelense y lo hizo de gran manera con victoria albinegra 1-2.

Después del partido, en zona mixta, el volante hondureño confesó su deseo de tener la oportunidad de regresar al cuadro rojinegro, y de paso no pudo ocultar la alegría de jugar nuevamente en la Catedral, pese a que fuera con una camiseta distinta a la rojinegra.

15/02/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Alex López confesó que desea volver a Alajuelense (JOHN DURAN/John Durán)

Siempre es bonito regresar a la que ha sido la casa de uno; obviamente que se me erizaba la piel regresar a este terreno de juego; gracias a Dios pudimos sacar los tres puntos y, pues, ojalá podamos algún día poder regresar”, dijo en video publicado por Zona Técnica.

Inmediatamente se le consultó sobre volver a ponerse la camisa rojinegra de la Liga, a lo que López fue tajante en su respuesta: “Sí, sí”, afirmó sin dudarlo.

