Alexander Vargas buscará desintoxicarse del fútbol tras susto con el Municipal Grecia

Alexander Vargas dijo que parte de su familia se dio cuenta por los medios de comunicación. (Albert Marín)

El fútbol genera muchas emociones, la mayoría son buenas, algunas malas y otras hasta afectan a la salud, como le pasó al extécnico del Municipal Grecia, Alexander Vargas, tras la goleada que le propinó el Deportivo Saprissa en la jornada 10 del Apertura 2023, tuvo un subidón de la presión arterial y ahora se enfoca en desintoxicarse un poco tras lo sucedido.

Días después del susto, Vargas comentó a otros medios de comunicación que se realizaría unos exámenes médicos con el propósito de valorar su estado, pues La Teja lo contactó para ver cómo le fue y nos relató cómo superó ese susto.

El propio Alexander explicó lo sucedido y que sin duda le marcó su carrera como director técnico.

“Después del partido contra Saprissa, en el momento que iba al camerino me empecé sentir mal, me dio un fuerte dolor de cabeza, le dije al doctor que me diera una pastilla, más que por lo general no soy de esos dolores, ahí fue que el médico me tomó la presión y dijo que estaba mal, obviamente me asusté muchísimo porque mi salud por lo general es buena, no padezco de nada y siempre me chequeo la presión en mi consultorio”, dijo Vargas.

Ese día la presión arterial estaba en 149/95 (lo normal es 120/80) producto del estrés generado por el resultado y su decisión de renunciar a su cargo.

El miércoles de la semana pasada tuvo la cita con el especialista, le mandaron un tratamiento de pastillas por un mes para controlar la presión y un combo de exámenes para descartar otros problemas.

“Todo salió bien y me explicó (el doctor) que eso fue normal por el momento de estrés tras la fuerte derrota”, agregó Vargas.

Un susto que nunca se le olvidará porque es la primera vez que le pasa a lo largo de su trayectoria.

“Pese que he tenido momentos muy duros, como en Guadalupe con el descenso o Puntarenas tras malos resultados, nunca me había sentido mal cómo me sentí ese día. Los doctores del club también se preocuparon, al punto que en la conferencia de prensa Vladimir Quesada fue el primero en ir para que me atendieran con las pastillas, más que en ese momento solo me dolía la cabeza”, dijo.

Confesó que una gran parte de su familia se enteró por los medios de comunicación.

“Obviamente la familia estaba muy asustada, ese mismo viernes no les quise decir nada, hasta el sábado se dieron cuenta porque llegaron unos periodistas a entrevistarme, veníamos de otro susto y por eso no quería preocupar a mi papá. Mi esposa sí lo sabía, pero mis hermanos y amigos no, mucha gente se alarmó”.

La goleada ante Saprissa afectó la salud de Vargas. (MAYELA LOPEZ)

Contra Alajuelense, Vargas estuvo muy cerca de dejarse la victoria. (Albert Marín)

Se tomará un tiempo

Tras la aventura de nueve partidos con los griegos, Alexander quiere tomarse un tiempo para cambiar algunas cosas antes de regresar al fútbol, pese que ya ha recibido ofertas en la Liga de Ascenso.

“He tenido tres opciones para dirigir en la segunda división, pero ahorita no estoy pensando en eso, quiero refrescarme, quiero tomarme mi tiempo, evaluarme, hacer un análisis de las cosas que puedo cambiar o fortalecer.

“Ahorita quiero estar en paz, quiero estar tranquilo, desintoxicarme en muchas cosas, quiero volver más fuerte, la próxima semana empiezo un curso en linea porque quiero seguirme actualizando y pronto haré una pasantía en el exterior”, enfatizó.

Lo que tiene claro es que cuando regrese la segunda división será su primera opción.

“No le cierro las puertas a la Liga de Ascenso, porque como le dije a ellos, me han dado oportunidades muy bonitas, por ejemplo, cuando salí de Guadalupe, me llamó San José FC y se hizo un buen torneo con ellos, se logró clasificar con un montón de muchachos jóvenes. Ese buen trabajo se recompensó con el llamado a Puntarenas, se hizo una gran temporada, después volví a Carmelita para luego dirigir en Grecia”, finalizó.

En su paso por Grecia, Alexander Vargas estuvo en el banquillo en nueve mejengas desde el 12 de agosto al 16 de setiembre, por campeonato nacional registró dos empates ante Liberia y Pérez Zeledón; y cinco derrotas contra Sporting FC, Herediano, Alajuelense, Guanacasteca y Saprissa; mientras por el torneo de Copa tuvo una victoria ante Santa Ana FC y perdió ante los nicoyanos.