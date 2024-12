Alexander Vargas: ¿Cómo cae en los aficionados su posible llegada a Herediano?

Alexander Vargas podría ser el nuevo entrenador del Club Sport Herediano y los aficionados más fiebres del equipo aprueban esa contratación.

Aunque aún no se hace oficial, es casi un hecho que Vargas será el timonel del Team para el Clausura 2025, luego de salir de Guanacasteca tras un triunfo 1 a 0 en el cierre del torneo ante Alajuelense, precisamente el rival de los florenses en semifinales.

Alexander Vargas tendría su futuro en Herediano. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

El entrenador no admitió el hecho en la conferencia de prensa luego partido del domingo y no ha habido comunicación oficial, pero la noticia se ha filtrado a la prensa. Vargas se llevaría del cuadro pampero a su asistente Josué Martínez y a los jugadores Alonso Hernández, Randy Vega, Steven Williams y Joseph Bolaños.

Tres reconocidos aficionados del Team dieron su opinión a La Teja sobre la posible contratación del extécnico de la ADG, que sustituiría a Jafet Soto, quien también funge como presidente y gerente general del equipo. Ellos son Fabián Zumbado, periodista independiente, Steven Oviedo de radio Columbia, y Bernal Arce de Meridiano Deportivo.

“No es mal entrenador, lo ha hecho bien en proyectos como Guanacasteca, Puntarenas y Guadalupe, sí me gusta”, opinó Oviedo.

Aclaró que a Team han llegado algunos entrenadores con perfiles bajos y no han funcionado y es la única duda que le genera. “Llegaron entrenadores como Géiner Segura, Fernando Palomeque, el mismo Wálter ‘Paté' Centeno y no funcionaron. Más bien, los que terminan adaptándose mejor son los pesados, tipo Jeaustin Campos o Hernán Medford”, comentó.

Steven Williams sería uno de los jugadores que va para Herediano.

También dijo que en estos momentos, por la coyuntura económica, no se puede obviar que un técnico como Alexander no resulta tan cariñoso como los entrenadores de perfil más alto. “No es igual pagarle a él que a uno de los pesados o a uno extranjero”, dijo.

Arce dijo que Vargas no le desagrada, pero que le deben dar la oportunidad de trabajar y no quitarlo a la primera situación que no salga bien.

“Merece la oportunidad de estar en un equipo grande. Si a media vuelta lo quitan, y es la historia de siempre, estamos jodidos. El problema es el entorno caliente que tiene el banquillo del Herediano, que le den cancha, en todo caso, si el equipo no es campeón este torneo, ya serán seis sin nada. Es bueno que lo dejen terminar, a ver qué pasa”, expresó.

Además, Arce cree que Vargas puede cambiar un poco la imagen de Team en cuanto a entrenadores, por su perfil. Sin embargo, Héctor Altamirano también tenía un perfil similar a Vargas en ese aspecto.

“Es un tipo callado, trabajador, educado, eso necesita Herediano, cambiar esa imagen porque los técnicos que traen son de pelear más, de polémicas”.

Finalmente, Zumbado, cree que Alexander Vargas merece la oportunidad, pero reconoce que es una apuesta.

“Es un reto para él, está acostumbrado a otro tipo de equipos y es injusto juzgar o aprobar o no a un entrenador antes de que empiece a ejercer su trabajo. De lo que hay en el mercado, me parece que es apropiado porque no hay muchos técnicos que conozcan el ambiente. Espero que le vaya bien”. manifestó.