Alexandre Guimarães ve con buenos ojos las intenciones de Osael Maroto en la Fedefútbol

15/08/2023/ fotos entrevista Técnico nacional Alexandre Guimaraes / foto John Durán (JOHN DURAN)

Tranquilo, disfrutando el presente y esperando una nueva oportunidad, así notamos al técnico Alexandre Guimarães quien, muy gustosamente, aceptó la invitación de La Teja en medio de sus vacaciones tras su paso con el America de Cali en Colombia, para entrevistarlo y conocer su punto de vista sobre diversos temas de actualidad del fútbol nacional.

La Tricolor, los cambios que se avecinan en el comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, su percepción de Osael Maroto como nuevo presidente de la Fedefútbol y hasta el retiro, fueron los temas que tocó Guima mientras se tomaba un café en La Sabana. A continuación sus respuestas.

La Selección Nacional está sin técnico y su nombre ha sonado con fuerza como opción para asumir el puesto, ¿cómo se siente de ver los toros desde la barrera?

Lo que analizo es que muchas veces las decisiones para un nombramiento cambian toda la estructura, porque en la época que estuve no fue así.

Ahora el nombramiento del entrenador de la Selección Nacional no pasa tanto por situaciones deportivas, tiene muchas implicaciones políticas y ahí es donde se puede trabar o destrabar una posible llegada de cualquier técnico.

Entonces, teniendo la experiencia que tengo, pues no me desespero, he jugado un mundial con Costa Rica, he ido a dos mundiales con Costa Rica, como técnico; he ido a Brasil 2014 y Rusia 2018 para ver a la selección porque uno cuando está en la sele es parte y sigue siendo parte toda la vida.

No pude ir al 2022 porque estaba en las hexagonales finales en Colombia; entonces, una vez que se abre un espacio, obvio que en un momento determinado diga sí, lo otro no depende de uno (político), pero si uno siguiera libre en el momento que puedan pensar ‘vamos a hablar con X ó Y entrenador’, pues si uno estuviera libre, ¿claro por qué no?

LEA MÁS: Osael Maroto revela los verdaderos motivos que lo llevan a la presidencia de la Fedefútbol

¿Hasta el momento el nuevo comité ejecutivo lo ha contactado?

Nada, absolutamente nada. Ya tomaron una decisión que Claudio Vivas vaya como interino para los fogueos de setiembre.

Cuando uno sabe que hay un interino así, muchas veces es como “es interinato mientras todo se organiza”, o, “es interinato, si sale bien le damos un poco más de tiempo”; es una inquietud que solo la gente que está adentro ahorita sabe.

Pero habría que ver si al profe Vivas le va bien en este interinato, quién te puede decir o no que en octubre no siga mientras se reorganiza todo, nadie sabe.

Alexandre Guimaraes cuenta cómo ve desde afuera los cambios de la Sele

¿La gente le ha dicho en la calle que vuelva a la Selección?

Mucho.

Alexandre Guimarães fue clave en los mundiales de Corea y Japon 2002, y Alemania 2006. Foto: Archivo.

¿Qué opina ante tanta respuesta de la afición?

Al final de cuentas lo que la gente reconoce es una carrera hecha, en donde he pasado por muchas y diferentes etapas y la gente reconoce eso.

El hecho de que hayamos ido las veces que fuimos con la selección a los mundiales, el cómo se le dio una identidad a una selección durante ese tiempo, cómo todavía es reconocido y recordado ese grupo de jugadores en el mundo, porque uno ha estado en muchos lugares y se reconoce que esa generación lo que le faltó fue dar un pasito más para estar por lo menos en octavos de final.

Lo que uno percibe es un reconocimiento a una carrera y una credibilidad hacia una posibilidad.

¿Qué opina sobre la elección de Osael Maroto como nuevo presidente del comité ejecutivo de la Federación?

No conozco personalmente a don Osael Maroto, me parece que lo que ha hecho en su equipo (Sporting FC) ha sido como una erupción muy positiva porque no es fácil en tan poco tiempo ascender a un equipo, y ponerlo entre los cinco equipo más importantes en términos de organización.

Eso ya te dice que debería haber algo diferente en su estructura como dirigente; habrá que ver lo otro, que esta vez van a tener algo que hace mucho tiempo no tenían, que es el apoyo masivo de Unafut para sacar un proyecto adelante de federación y es es muy importante.

Habrá que ver cómo manejará las situaciones políticas ahí adentro, con quién se rodeará deportivamente y cómo manejará las situaciones de limites, que siempre hay a través de cuatro años de presidencia.

¿Qué opina Alexandre Guimaraes de Osael Maroto?

¿En algún momento ha pensado en el retiro?

(Se toma unos segundos para pensar) Lo que sí tengo claro es que hay una fecha de caducidad, porque no me veo tal vez a los 70 años en estas todavía (como director técnico), pero sí estoy claro que cada vez me voy acercando más a ese tiempo de decir “bueno, basta ya”, pero todavía no.

¿Entonces lo ve lejos?

Tengo 63 años, te estoy hablando de 70, no sé si 70 ó 68, no sé. Ojo que puede ser hasta antes (risas).

Alexandre Guimaraes ha aprovechado las vacaciones hasta para ver desde el estadio los partidos de su hijo Celso.