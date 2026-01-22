Alianza Lima toma drástica decisión con Carlos Zambrano y dos de sus compañeros tras grave acusación

Los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, integrantes del plantel de Alianza Lima, enfrentan serias acusaciones de abuso sexual presentadas por una joven argentina de 22 años.

Los hechos habrían ocurrido en un hotel de Montevideo, Uruguay, durante la pretemporada del club, en el marco de la Serie Río de la Plata.

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, la denunciante conocía previamente a Zambrano y acudió junto con una amiga al lugar donde el equipo se encontraba concentrado.

Posteriormente, los jugadores habrían ingresado a la habitación de la mujer, sitio en el que se habrían producido los hechos denunciados.

Denuncia presentada en Argentina

La joven decidió realizar la denuncia en Argentina debido al estado de shock en el que se encontraba y por temor. El caso se encuentra bajo análisis de las autoridades correspondientes, mientras se recopilan testimonios y elementos de investigación.

Respuesta oficial del club

Ante la gravedad de las acusaciones, Alianza Lima emitió un comunicado oficial en el que informó la separación indefinida de los jugadores involucrados.

“El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno.

“Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes”, señala el documento.