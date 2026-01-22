Deportes

Luis Paradela ya puede jugar: Saprissa recibe luz verde para utilizar al delantero cubano

El atacante extranjero quedó oficialmente habilitado tras recibir su permiso de trabajo y ya está a disposición del cuerpo técnico morado

Por Fabiola Montoya Salas

El delantero cubano Luis Paradela ya puede competir oficialmente con el Deportivo Saprissa, luego de recibir el permiso de trabajo correspondiente y completar su inscripción ante la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut).

Luis Paradela
El cubano podrá jugar con el club tibaseño.

Con este trámite finalizado, usted podrá ver a Paradela en acción, ya que el atacante quedó totalmente habilitado y se encuentra a las órdenes del cuerpo técnico tibaseño, que incluso podría utilizarlo este jueves por la noche ante el Sporting FC.

Paradela, por su condición de extranjero, debía cumplir con los requisitos migratorios y administrativos exigidos en el país para poder competir en el campeonato nacional.

Luis Paradela se ganó el cariño de la afición morada. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

El Deportivo Saprissa enfrentará este jueves a Sporting FC a las 8 p. m. en el estadio Puente Piedra, en Grecia, mientras que el domingo recibirá al Club Sport Cartaginés a las 6 p. m., en el estadio Ricardo Saprissa.

