Teleguía Deportes

Sporting vs. Saprissa: ¿A qué hora y por cuál canal ver el partido de este jueves?

El Deportivo Saprissa visita a Sporting FC este jueves por la tercera jornada del Torneo de Clausura 2026, en un partido clave tras un inicio sin victorias

Por Hillary Chinchilla Marín

El Deportivo Saprissa vuelve a la acción este jueves cuando visite al Sporting FC, en un compromiso correspondiente a la tercera jornada del Torneo de Clausura 2026. El encuentro está programado para las 8:00 p. m. y contará con transmisión televisiva.

El conjunto morado afronta este compromiso con la necesidad de sumar su primer triunfo del certamen.

En su debut en el Clausura 2026, Saprissa empató en casa ante Puntarenas FC, mientras que en la segunda fecha cayó como visitante frente al Club Sport Herediano, resultados que lo mantienen sin victorias en el arranque del torneo.

Ahora, el equipo tibaseño tendrá una nueva oportunidad de levantar cabeza, cuando enfrente a un Sporting FC que también busca consolidarse en la tabla de posiciones. El partido se disputará en el Estadio Puente Piedra, nueva casa de los josefinos.

Sporting F.C vs Saprissa
Saprissa visita a Sporting FC este jueves a las 8:00 p. m. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

¿A qué hora y por cuál canal se puede ver el partido?

El compromiso entre Sporting FC y Saprissa está pactado para este jueves a las 8:00 de la noche. La transmisión en vivo estará a cargo de Tigo Sports, señal que cuenta con los derechos del club y que permitirá a los aficionados seguir todas las incidencias del encuentro desde televisión.

El duelo resulta clave para Saprissa, que necesita sumar puntos para recortar distancia con los lideres de la tabla.

Sporting F.C vs Saprissa
El cuadro morado busca su primer triunfo del Clausura 2026 ante Sporting FC. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

*Nota realizada con ayuda de IA

