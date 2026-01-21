Aficionado de Saprissa cuenta la pesadilla que vivió en el estadio de Herediano

Manuel Mora es un aficionado del Saprissa que hace contenido en TikTok, quien asegura que vivió una pesadilla el pasado sábado en el estadio Carlos Alvarado, durante la visita de los morados al Club Sport Herediano.

El joven de 25 años publicó un video que se hizo viral, en el que se ve a él de frente mientras se escucha a un aficionado del club florense insultándolo sin parar solo por ser saprissista y llevar la camisa de los tibaseños.

Aficionado saprissista da la versión de cómo vivió el trago amargo en el estadio

Manuel Mora reveló lo que vivió en las gradas del estadio Carlos Alvarado (Manuel Mora/Manuel Mora)

El aficionado morado habló con La Teja para contar los hechos que vivió en la casa del Herediano durante el partido que finalizó con victoria rojiamarilla, 2-0.

“Llegamos como faltando 30 minutos para que empezara el partido; andábamos con camisa de Saprissa, pero suéter por el frío. Del camino al estadio no hubo ningún problema, entramos tranquilos, yo incluso lo hice grabando, ya que estoy haciendo una serie de videos yendo a todos los estadios de primera división”, dijo Manuel, que en TikTok sale como Testo Morado.

“Cuando compré las entradas, solo había en sol, entonces junto a mi compa decidimos quedarnos en la primera gradería, cerca de la entrada y salida, para evitar estar cerca de la barra”.

El inicio del partido fue cuando empezó el trago amargo y así lo mostró en TikTok.

“Me quité la sueta al inicio del partido, ya que además vimos varios morados y todo estaba calmado, sin ninguna hostilidad; al no haber mucho espacio en la gradería, nos quedamos de pie al frente de la barrera, junto a más personas y ahí estaba una persona que, apenas nos vio, nos empezó a tirar insultos por ser saprissistas.

“Yo entiendo que por ser uno visitante le digan groserías; sin embargo, esta persona estaba ensañada con nosotros dos, no eran comentarios contra Saprissa, sino contra nosotros. Nos encaraba, nos veía fijamente, pero uno lo ignoraba creyendo que era la mejor idea para evitar un problema, solo estábamos viendo el partido tranquilos”.

Cuando todo se puso peor fue cuando el amigo de Manuel le respondió.

Manuel Mora tiene un TikTok en el que hace videos de fútbol nacional con el nombre de Testo Morado (Manuel Mora/Manuel Mora)

“Luego de mucha insistencia, mi amigo le dijo que se calmara, no sé si él estaba tomado o fumado, pero mi compañero le dice que ya era suficiente y ahí calentaron más las cosas y fue el clip que subí a TikTok en el que él decía que no tenían que callarlo si él estaba en su casa; él se sentía apadrinado por estar rodeado de heredianos.

“Los mismos heredianos le decían a él que se calmara, que nosotros no estábamos haciendo nada, pero él reclamaba que no lo tenían que callar en su casa y ahí llegaron unas personas más a apadrinarnos, ya que vieron que nosotros no estábamos buscando ningún pleito ni nada”, relató Manuel.

El joven afirma que todo pasó en la primera mitad del partido y que luego pudieron alejarse más del aficionado florense para evitar que siguiera con sus insultos.

“Ahí pararon las cosas y yo sé que esa persona no representa a la afición de Heredia en general, sé que no solo puede pasar en Heredia, puede pasar en cualquier estadio, al final no pasó a más”, afirmó.

En los goles del Herediano volvieron a recibir algunos comentarios, pero nada que llegara al nivel de lo que pasó en el primer tiempo.

Herediano venció a Saprissa 2-0 en el Carlos Alvarado (Rafael Pacheco Granados/Herediano vs. Saprissa)

“Cuando cayeron los goles de Heredia, obviamente hubo gente que nos celebró y nos dijo cosas, pero vamos a lo mismo, algo más general; sin embargo, no hubo nada personal como con la otra persona”, aseguró.

Al final del partido, Manuel cuenta que las personas que iban con el aficionado que los pasó insultando lo lograron alejar para que ellos pudieran terminar de ver el juego en paz e irse a la casa sin mayor inconveniente.

“Las personas lo contuvieron, los que iban con él, y lo apartaron; al final hubo comentarios por el gane de Heredia, pero nada personal. Sé que él no representa a la afición de Herediano, pero uno nunca sabe lo que se puede topar en un estadio. Ahora, tampoco fue que nos metimos en la Garra, pero bueno, esa persona decidió ponerse en esas”.

Manuel asegura que, tras este trago, quedó curado y no quiere volver más al estadio Carlos Alvarado.

“Quedé bastante curado de visitar el Carlos Alvarado, al ser tan pequeño, la seguridad no es la mejor. Teníamos gente de seguridad al frente y no hicieron absolutamente nada. Ellos solo estaban viendo el partido en primera fila, entonces, por lo menos en mi experiencia, no volvería a ir”, sentenció.

Consultamos al Herediano y nos aseguraron que no se iban a referir al tema.