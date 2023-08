Allan Alemán le mandó un duro filazo a Jeaustin Campos

Allan Alemán le pide a Jeaustin Campos que asuma las consecuencias de sus decisiones como entrenador. (Rafael Pacheco Granados)

Allan Alemán, exjugador del Saprissa, no se anduvo por las ramas para pedirle a Jeaustin Campos un detalle que algunos aficionados y periodistas le han señalado al entrenador del Herediano cuando pierde un partido, que reconozca sus errores.

El Super Ratón estaba este lunes en el programa La Platea de TD Más y allí le tiró la chinita que no es la primera vez que ve al técnico rojiamarillo tirar las balas para otro lado cuando los derrotan.

Alemán estaba debatiendo con Víctor Núñez, quien el domingo en la derrota del Team ante Alajuelense, afirmó que los cambios de José Guillermo Ortiz y Allan Cruz no aportaron nada y que están en mala forma física.

Allan aseguró que en lugar de señalar a los jugadores, deberia enfocarse en quien tomó la decisión de ponerlos que es el entrenador, pues este tiene que saber en qué estado se encuentran sus futbolistas.

“Es un error del técnico, porque la otra vez salió hablando de sus delanteros y de sus jugadores, y ahora no sale hablando que él se equivoca. Lo dije la otra vez, yo quiero ver cuando Jeaustin se equivoca que diga: ‘Me equivoqué yo porque hice mal los cambios‘.

“Con Jeaustin es muy fácil, el otro día dice que tal y tal no anduvieron y que botaron goles y que perdieron por novatadas y por tonteras que hizo John Jairo (Ruiz) y por no se qué; entonces, que ahora salga y diga ‘perdimos porque tomé dos muy malas decisiones’ y no es porque los jugadores sean buenos o malos, es que no están en el nivel”, tiró sin asco Alemán.