Allan Cruz se quedó sin comer, hoy en cambio invierte para asegurar el futuro

Una de las incorporaciones más llamativas de este torneo ha sido el fichaje de Allan Cruz con el Club Sport Herediano.

Cruz llegó luego de estar frenado desde noviembre y aunque aún está poniéndose en forma, dice que estará listo para el inicio del campeonato.

Cruz nos contó algo sobre su paso por la MLS con el Cincinnati FC y su llegada al cuadro herediano, donde espera cosechar muchos triunfos.

El volante se perderá los primeros partidos del torneo por una lesión, pero está dispuesto a esforzarse al máximo para ser protagonista.

Una de las pasiones de Allan Cruz es la pesca deportiva, aquí muetra un Ojarán. Su barco se llama Seacruz18. (Crédito)

-¿Cómo es la ciudad de Cincinnati?

Es una ciudad bonita, tranquila, es bonito si uno tiene familia para ir a los parques a caminar, uno se distrae, hay muchas cosas para hacer si uno está con la familia.

- Cincinnati es una ciudad con pocos latinos, ¿de alguna manera eso le dificultó su estancia?

Es cierto, hay poco latino, pero Dios nos puso ángeles en el camino, me enconté con ticos que tenían quince años allí y nos ayudaron mucho. Fue una bendición de Dios toparnos con ellos, no conocíamos nada, era un nuevo idioma, una nueva ciudad. Todo era nuevo. Ellos son Eduardo Molina y Anita Cooper.

- ¿Usted se fue sin saber hablar inglés, cómo fue esa adaptación, quién le ayudó?

El primer año fue muy difícil, tuve a Kendall Waston de compañero y él habla inglés y era quien me traducía y el club nos daba la facilidad de contar con una profesora. Escuchaba a la profe, a los compañeros y a Kendall y me costó, pero en unos meses pude aprender un poco. Ahora me la juego más.

Allan Cruz jugó con el Cincinatti en la MLS. (Crédito)

-¿Le pasó algo por no saber inglés?

El primer día en el hotel no comí, no cené, no sabía cómo pedir la comida. Al siguiente día llegó un compañero que hablaba español y lo pude hacer.

- Al ser una ciudad con más gringos, ¿de alguna manera costó más, lo volvían a ver feo o cosas así?

Gracias a Dios, los gringos son muy educados, incluso cuando le querían pedir a uno una foto, van como con mucha vergüenza. Los compañeros igual, desde que llegué me recibieron con los brazos abiertos.

- ¿Cómo vive un futbolista de la MLS en comparación a los que juegan acá?

Es totalmente diferente, uno tiene ese privilegio de jugar en esas ligas y todo es más fácil, tiene esas canchas de otro mundo, impecables, muchos camerinos, canchas naturales o artificiales. Los buses en los que se viajan y los hoteles son de lujo, cómodos. Viajamos un día antes, lo que pasa es que todo está en el presupuesto para que siempre alcance.

Allan Cruz, y su linda familia, su esposa Elizabeth Arrieta y el pequeño Allan Mateo. (Crédito)

- En Cincinatti, por ejemplo, ¿cuántas canchas de entrenamiento tienen?

Incluido el estadio, tres canchas naturales y una sintética.

-Desde el punto de vista económico, el jugador que llega a la MLS con todo eso que tiene, ¿deja de ambicionar ir a Europa?

Es que depende también del representante y del club, de cómo negocian, los clubes son los que tienen la palabra de decidir para dónde va el jugador, el monto que vayan a pagar, todo eso influye mucho.

- En su caso, ¿estuvo cerca de salir en algún momento?

Allan Cruz volvió al Herediano. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Tuve opciones, pero no hubo nunca un acuerdo con el representante. Tenía otros planes y eso nos afectó mucho, por eso estuve algún tiempo sin equipos. Faltó comunicación.

- Ahora que llega Lionel Messi al Inter de Miami, ¿de alguna manera, le gustaría estar en la MLS y poder enfrentarlo?

Obviamente, pero cuando estuve allí me enfrenté a otras estrellas como a Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney. Es un sueño de todo futbolista, de niño, enfrentarse con esa clase de jugadores y ahora que estará Messi los ojos van a estar encima de él. Es una liga competitiva desde hace años.

- Se dice que ha logrado hacer inversiones inteligentes con su dinero, tiene yates y otros negocios, ¿cuánto tiempo debe dedicarle a eso?

En realidad no me quita tiempo, es un negocio familiar, mi familia se encarga de eso, estoy en medio, pero ellos se dedican a hacer todo el trabajo.

-¿Qué negocios tiene?

El de yates, tengo un barco de pesca deportiva y estoy haciendo unos apartamentos en Tamarindo.

- ¿Se puede decir que tiene el futuro asegurado?

- Asegurado no, he jugado con varios compañeros donde me han dicho lo difícil que es, al final iban con el día a día, pero yo he incluido a la familia, mis hermanos me aconsejan en qué invertir, es lo que uno tiene que hacer, porque al final de cuentas, la carrera es corta o se puede tener una lesión grave.

-¿Cómo toma el regreso al fútbol de Costa Rica?

De la mejor manera, desde el primer día que llegué me abrieron las puertas como la primera vez y estoy con la misma ilusión de hacer las cosas bien. Hay buenos jugadores.

Allan Cruz podría ser pieza importante en el medio campo de la Tricolor. (Crédito)

- ¿Lo jaló el sentimiento?, porque entiendo que Cartaginés estuvo cerca de ficharlo...

Sí, tengo buena amistad con Jafet Soto, tuve varias opciones, por allí se me dio la idea de Heredia, estuve aquí, sé lo que es jugar aquí, sudar esta camiseta en esta casa. Es un equipo grande y vengo a competir. Realmente estuvo más cerca Liberia que el Cartaginés, pero sí hubo interés.

- ¿Cómo está usted en lo físico y en ritmo?

Para nadie es un secreto, desde noviembre paré, ya con Herediano me ha costado un poco, no estoy al cien por ciento, pero puedo hacerlo sin problema. Me falta agarrar ritmo, no es lo mismo entrenar que jugar.

- ¿Está en su peso ideal o ha ganado?

- Gané un poco de peso, pero ya casi le llego. Obviamente falta.