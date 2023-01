Alonso Solís: “Espero que no le pase nada a mi rodillita”

El exvolante del Deportivo Saprissa Alonso Solís está muy contento por volver a pisar un terreno de juego, este sábado en los 90 minutos por la vida, y de reencontrarse con su viejo amigo Jeaustin Campos, técnico morado.

Solís es uno de los exjugadores invitados a la cuadrangular junto con el manudo Wílmer López, el brumoso Bernard Mullins y el herediano Víctor el Mambo Núñez.

Alonso el “Mariachi” Solís tendrá algunos minutos en la actividad.

La Teja habló con el Mariachi y confesó que su preparación no ha sido como muy buena que digamos y hasta tiene temor por su rodilla.

- ¿Cómo se toma la oportunidad de volver a jugar con el equipo de sus amores?

Para mí es un honor, me siento feliz, no soy el mismo de hace doce años, pero uno tiene la ilusión de ponerse la camisa, de jugar, de hacerlo bien, de disfrutar, con la nueva generación de futbolistas.

-¿Cómo se ha preparado?

Prepararme… honestamente muy poco por el tiempo de fin de año y además estuve de vacaciones, pero la idea es tocarla bien, divertirme.

-¿Le ilusiona compartir camerino con algún jugador?

Siempre es bonito compartir con muchachos que eran carajillos cuando jugué, como David Guzmán, Ricardo Blanco, Cristian Bolaños, también está Ariel, la verdad es lindo compartir con ellos de nuevo. Y luego me ilusiona... siempre he dicho que me encanta el juego de Mariano.

- ¿Hay algo que le preocupe?

Mmm, ando medio jodido de la rodilla, así que espero poder hacerlo bien, que no le pase nada a la rodillita, por lo demás, todo bien.

- ¿Qué le dice a la afición?

Que lleguen a estar con nosotros, por supuesto que apoyen esta noble causa y disfrutar un ratico con los que en algún momento fuimos parte de estas instituciones.

-¿Qué sentimiento le genera volver a estar con Jeaustin Campos?

Estar de nuevo con “Yos” es especial, lo admiro mucho, lo quiero, es una gran persona y un gran entrenador y ha sido amigo mío de muchos años, hemos vivido cosas, como jugadores, luego como entrenador mío. Es bonito estar con alguien que uno conoce y al que le tengo cariño.

El Mariachi dijo que no se ha podido preparar muy bien. (Melissa Fernández)

Recuerde que puede adquirir las entradas en las boleterías del estadio este sábado desde las 8 de la mañana.

La entrada en sol cuesta 6 mil colones, mientras que en sombra sale en siete rojos y los que quieran colaborar lo pueden hacer mediante el sinpe móvil 8620-9090.

Antes del primer partido, entre Alajuelense y Cartaginés, que iniciará a las 7 p.m., habrá un baile de mascotas, a las 6:40 p.m..

A las 7:40 p.m. se enfrentará Herediano ante el Deportivo Saprissa y a las 8: 20 p.m. será el duelo entre el Team y los brumosos.

Después, a eso de las 8:55 habrá un espectáculo previo al clásico con Xiomara Ramírez, Vanessa González y Charlene Stewart, un show de pirotecnia computarizada y juego de pólvora.

Finalmente, el clásico nacional entre Saprissa y Alajuelense comenzará a las 9:05 de la noche.