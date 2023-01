Víctor “el Mambo” Nuñez promete un gol con todo y sus ocho kilos de más

El exdelantero Víctor “el Mambo” Núñez, uno de los jugadores icónicos del Club Sport Herediano, y de los que ha jugado en los cuatro equipos grandes, pretende anotar en los 90 minutos por la vida.

Sin embargo, manifestó a La Teja que ya no le apasiona jugar como antes, pues se retiró un poco agobiado del fútbol.

Mambo es uno de los exjugadores invitados a la actividad en la que están involucrados los cuatro equipos más populares del país. También se volverán a poner los tacos Wílmer López de Liga Deportiva Alajuelense, Bernard Mullins del Club Sport Cartaginés y Alonso “Mariachi” Solís del Deportivo Saprissa.

El Mambo Núñez, eso sí, está ilusionado con ponerse otra vez la Chema del Team. (Jorge Castillo)

Los 90 minutos por la vida se desarrollarán este sábado 7 de enero, a partir de las 7 de la noche, en el estadio Nacional.

Mambo es el goleador histórico del fútbol nacional con 248 goles.

- ¿Qué sentimiento tiene ante la posibilidad de volver a una cancha a estadio lleno?

Contento, porque de verdad no me imaginaba jugar con Herediano un partido como esos. No es oficial, pero es una noble causa que al final se agarra como preparación y un partido que tampoco nos podemos dejar de la Liga, Saprissa o Cartaginés. Ahora que voy a jugar diez, quince minutos no sé cuánto… la sensación es linda y sé que todos quieren jugarlo bien.

90 minutos por la vida tiene fecha y hora

-¿Está en forma, mejenguea?

Vieras que luego de que me retiré, no me apasiona jugar, terminé agobiado. Lo que hago es jugar basket, ya ni me acuerdo cómo jugar futbol. Desde la última vez que jugué he subido como ocho kilos.

Colabore el sábado con los niños con cáncer infantil asistiendo al estadio Nacional.

-Y entonces, ¿qué puede esperar la gente del Mambo?

Un gol, no puede faltar, siempre hago goles.

- A usted se le recuerda por una gran empatía con los chiquitos, ¿cómo se siente al volver a ayudar a estos pequeños?

Desde que me llamó Ricardo Chacón (organizador de los 90 minutos por la vida) de una vez estuve anuente, me encantan estas actividades, sé lo que es tener un hijo, no tengo uno, son seis y los niños son importantes y cuando necesitan de uno, uno tiene que estar allí, uno debe estar presente. Sé lo que uno ama a los hijos y cuando están enfermos hace cualquier cosa por ellos, uno da la vida. En cierto modo, entiendo a los papás de estos niños, no debe ser fácil, pero, de una manera u otra, en esas actividades ayudamos.

- ¿Cómo se toman los equipos esos partidos, una mejenguita bonita o van con todo?

Nada de una mejenguita, se lo toman en serio, van con todo, siempre quieren ganar. Es competitivo. Los que están adentro quieren dejar una buena impresión.

- ¿Tiene alguna anécdota de estos partidos?

Una vez, este mae doña Merry me puso a bailar en media cancha, fue un vacilón.

-¿Con cuál jugador le gustaría encontrarse?

- No, ninguno, soy de otra generación, quedan pocos jugadores de cuando yo jugaba.

Hay entradas

Recuerde que puede adquirir las entradas en las boleterías del estadio, este viernes de 11 de la mañana a 4 de la tarde y el sábado desde las 8 de la mañana.

La entrada en sol cuesta 6 mil colones, mientras que en sombra sale en siete rojos y los que quieran colaborar lo pueden hacer mediante el sinpe móvil 8620-9090.

Antes del primer partido, entre Alajuelense y Cartaginés, que iniciará a las 7 p.m., habrá un baile de mascotas, a las 6:40 p.m..

A las 7:40 p.m. se enfrentará Herediano ante el Deportivo Saprissa y a las 8: 20 p.m. será el duelo entre el Team y los brumosos.

Después, a eso de las 8:55 habrá un espectáculo previo al clásico con Xiomara Ramírez, Vanessa González y Charlene Stewart, un show de pirotecnia computarizada y juego de pólvora.

Finalmente, el clásico nacional entre Saprissa y Alajuelense comenzará a las 9:05 de la noche.